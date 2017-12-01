Пам’ятник на Звенигородщині поєднав символіку Вільного козацтва, УНР та сучасної України

28 листопада у Княжій Звенигородського району Черкащини відкрили пам’ятник тим, хто боровся за Волю України сторіччя тому – висічені на граніті емблема Вільного Козацтва, герб УНР і герб сучасної України символізували те, що сучасні українці продовжують справу славетних предків… Про це пише "Козацький край"

Велелюдний урочистий мітинг з нагоди відкриття пам’ятного знаку до сторіччя Української революції та заснування Вільного Козацтва в с.Княжа на чолі з отаманом «дідом Шаповалом» зібрав козаків та митців, школярів та односельців.

Коротку історію створення Княжанської сотні та біографію Опанаса Шаповала повідала голова села Шевченко Наталія Петрівна, про труднощі створення та встановлення самого знаку повідали його автор Вадим Федорович Мицик та ініціатор встановлення, меценат , депутат районної ради Шевченко Віктор Борисович. Голова звенигородського волонтерського благодійного фонду « З Україною в серці» Віктор Ткаченко розповів, як воюють наші хлопці і в тому числі і княжани сьогодні на східних фронтах нашої країни та вручив сільраді прапор, підписаний воїнами АТО.

Заслужений працівник культури України та композитор, отаман Товмацького куреня Дмитро Вовк привітав присутніх та провів прем’єру нової своєї пісні про отамана Шаповала « Козацька слава» , яку він написав разом із поетом Віктором Подорогою.

Окрема подяка святому отцю Василю із Звенигородки, який провів освяту пам’ятного знаку та благословив 11 кандидатів до вступу у Вільні козаки Козачанського куреня княжанської сотні. Ритуал посвяти біля нововстановленого обеліску провели козаки ГО «Козачанський курінь Вільного козацтва» на чолі з отаманом Голубом О.П. та курінним писарем Дяченком П. С.

Художник із м.Ватутіно Василь Гелетко зробив виставку своїх картин. А закінчилось свято чудовим святковим концертом за участю артистів сільського БК, Звенигородського РБК та чоловічого вокального ансамблю « Гайдамаки» Шполянського РБК на чолі з Д.Вовком.

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