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Рекет на дорозі: біля Умані озброєні чоловіки «віджали» вантажівку з цигарками

01 грудня 2017, 11:24 Новини Черкас та Черкаської області
На черкаській трасі троє невідомих осіб зупинили вантажівку Renault та, погрожуючи пістолетом, змусили водія вийти із кабіни. Пригода сталася 29 листопада близько 14:00 на околиці міста Умань. Про це сайту vikka.ua стало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.

Водій вантажівки працював на одне з товариств із обмеженою відповідальністю та перевозив тютюнові вироби. Злочинці незаконно заволоділи вантажівкою, а шофера пересадили до салону свого автомобіля марки Nissan. Потому – вивезли до села Грушка Благовіщенського району Кіровоградської області та відпустили.

Згодом правоохоронці виявили вказану вантажівку на околиці села Оксанина Уманського району.

За фактом злочину відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 146 та ч. 3 ст. 289 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини й незаконне заволодіння транспортним засобом).

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