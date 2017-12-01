Рекет на дорозі: біля Умані озброєні чоловіки «віджали» вантажівку з цигарками

Водій вантажівки працював на одне з товариств із обмеженою відповідальністю та перевозив тютюнові вироби. Злочинці незаконно заволоділи вантажівкою, а шофера пересадили до салону свого автомобіля марки Nissan. Потому – вивезли до села Грушка Благовіщенського району Кіровоградської області та відпустили.

Згодом правоохоронці виявили вказану вантажівку на околиці села Оксанина Уманського району.

За фактом злочину відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 146 та ч. 3 ст. 289 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини й незаконне заволодіння транспортним засобом).

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