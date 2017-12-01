Омаргалієв сказав, скільки часу треба на оновлення влади Новини Черкас та Черкаської області Еволюція сьогоднішньої влади, що прийшла після Революції Гідності, витискає старий режим. Поряд з тим і старих кадрів після майдану у владі вистачає. Про це заявив на круглому столі в Черкасах заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації Костянтин Омаргалієв.



Фото Єви Кравчук



– Нам ще треба 4-5 років, щоб досягти відповідної якості в органах влади і правоохоронних органів. Тож ми працюємо над цим щодня. Робимо самоаналіз, аналізуємо, вивчаємо. Завдяки громадським організаціям, особливо, молодіжним, реагуємо. Проте скажу, що багато старих кадрів залишилося, бо вони фахові, добре знають свою роботу. Для того, щоб виховати післяреволюційних фахівців, потрібен час. Тому робимо ставку на молодь, залучаємо їх в громадські ради, – сказав Омаргалієв.

Відзначимо, що у міськраді триває зустріч з нагоди річниці початку силових протистоянь на Майдані в 2013 році. Захід має назву «Контрреволюція».

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