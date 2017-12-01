Підсумки тижня: Зміна пропускного режиму на дамбі, гучні кадрові рішення та лайки через дороги

«Прочерк» пропонує читачам підбірку підсумків робочого тижня, який був насичений на події.







Фото Єви Кравчук



Однією з найважливіших новин, особливо для водіїв, стала інформація про скасування пропускних вікон на дамбі.

Гучними були цього тижня кадрові рішення. Стало відомо, що Юрій Косюк змінює керівника одного з підконтрольних підприємств на Черкащині, а з посади судді Соснівського суду звільнено Володимира Орленка.

Крім того, під кінець тижня відбулася конференція обласного осередку НСЖУ, де склав повноваження її керівник Сергій Томіленко, та було призначено нову керівницю Тетяну Калиновську.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гриценко про Зорю: «Наші кадрові рішення вірні!»

Не затихала тема люків, що виникла через трагічну гибель дитини від падіння в один з них. Так, на початку тижні в Черкаській мерії заступник мера зазначив, що на його очах в люк провалився чоловік. Вже згодом у «Черкасиводоканалі» заявили, що встановили понад 200 «антивандальних» люків. Міський голова Анатолій Бондаренко поклав відповідальність за скоєне на «халатних чиновників» та закликав правоохоронців припинити незаконну діяльність пунктів прийому брухту.

Мітинг цього тижня проводили лісівники, виступаючи проти реформування галузі. Лісівники вимагають відмовитись від ідеї створення єдиного лісогосподарського підприємства, унеможливити приватизацію лісів або передачу їх у концесію.

А от працівники обленерго вже не проводили масштабного мітингу, бо терпіння їх через затримку зарплат закінчилося. Енергетики просто йдуть з роботи. Так, дві бригади Черкасиобленерго написали заяви на звільнення. Про це було озвучено на сесії Черкаської облради, що проходила цього тижня.

Сесія, до слова була емоційна. Через бездіяльність земельної комісії посварилися «свободівці» і депутат Микола Булатецький.

Окремо слід відзначити рішення щодо мисливських угідь, які депутати «підвісили» в повітрі. За словами представника лісгоспу, депутати таким чином відправили мисливські угіддя в резерв, де ними ніхто не займатиметься.

На Всеукраїнському рівні згадали про заступника міського голови Черкас Сергія Гуру, щодо якого направили висновки до поліції, генпрокуратури та САП через помилки в декларації.

Трагічна інформація сколихнула цього тижня Черкащину. Так, трагічно помер під час підводного плавання відомий в спортивних колах тренер карате Сергій Ігнатенко. А на Сході загинув АТОвець із Черкащини Василь Жиденко.



І ще новина, пов’язана з АТО. Як стало відомо, директор департаменту Черкаської міськради відправляється в АТО. Мова про Олександра Яценка...

Несподіванкою стала інформація про звинуваченого у хабарництві директора департаменту архітектури, містобудування та інспектування Черкаської міської ради Артура Савіна, який, як виявилося, не під вартою. Крім того, Савін заперечує свою причетність до яких-небудь неправомірних дій.

Щодо мовного питання. Цього тижня стало відомо про ватутінця, який судиться з марткетом «АТБ» за небажання продавців останнього обслуговувати його українською. Тема мови була порушена і журналістом «Прочерку», який зафіксував виступ одного з чиновників на обласній нараді недержавною мовою. Однак упіймати чиновника і отримати коментар не вдалося: той просто покинув нараду, не досидівши до її закінчення.

Свої примхи цього тижня показувала також погода. Так, ожеледиця наробила лиха на дорогах області, а негода знеструмила населені пункти. До слова, і на вихідні метеорологи прогнозують не кращу погоду (див. прогноз)

реклама