Прогноз на завтра: хмарно і мокро

Про це інформують в Черкаському обласному гідрометцентрі.
«Завдяки обширному європейському циклону зима на Черкащині стартувала осінньою негодою. У вихідні більша частина нашого краю залишиться в теплій частині цього циклону, тому утримається «плюсовий» температурний фон та дощі з туманами. Лише у західній частині області дощі поєднуватимуться з мокрим снігом, температура повітря коливатиметься від 1º тепла до 1º морозу, можливі ожеледь та ожеледиця. З початку наступного тижня циклон розвернеться до нас холодною частиною, почнеться похолодання, дощі зміняться на сніг. Волога, вітряна з туманами та опадами погода може негативно впливати на самопочуття людей, знижувати увагу водіїв, ускладнювати рух транспорту», – йдеться в повідомленні.