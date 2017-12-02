Прогноз на завтра: хмарно і мокро

Завтра на Черкащині хмарно, очікується мокрий сніг і дощ. Місцями по області туман. Вітер північніий 8-13 м/с. Температура впродовж доби по області 1..6º, у Черкасах 1..3º







Про це інформують в Черкаському обласному гідрометцентрі.

«Завдяки обширному європейському циклону зима на Черкащині стартувала осінньою негодою. У вихідні більша частина нашого краю залишиться в теплій частині цього циклону, тому утримається «плюсовий» температурний фон та дощі з туманами. Лише у західній частині області дощі поєднуватимуться з мокрим снігом, температура повітря коливатиметься від 1º тепла до 1º морозу, можливі ожеледь та ожеледиця. З початку наступного тижня циклон розвернеться до нас холодною частиною, почнеться похолодання, дощі зміняться на сніг. Волога, вітряна з туманами та опадами погода може негативно впливати на самопочуття людей, знижувати увагу водіїв, ускладнювати рух транспорту», – йдеться в повідомленні.

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