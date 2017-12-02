реклама
5TV

Прогноз на завтра: хмарно і мокро

02 грудня 2017, 16:43 Новини Черкас та Черкаської області
Завтра на Черкащині хмарно, очікується мокрий сніг і дощ. Місцями по області туман. Вітер північніий 8-13 м/с. Температура впродовж доби по області 1..6º, у Черкасах 1..3º

24297213_1796170890455547_4953376230313364602_o

Про це інформують в Черкаському обласному гідрометцентрі.

«Завдяки обширному європейському циклону зима на Черкащині стартувала осінньою негодою. У вихідні більша частина нашого краю залишиться в теплій частині цього циклону, тому утримається «плюсовий» температурний фон та дощі з туманами. Лише у західній частині області дощі поєднуватимуться з мокрим снігом, температура повітря коливатиметься від 1º тепла до 1º морозу, можливі ожеледь та ожеледиця. З початку наступного тижня циклон розвернеться до нас холодною частиною, почнеться похолодання, дощі зміняться на сніг. Волога, вітряна з туманами та опадами погода може негативно впливати на самопочуття людей, знижувати увагу водіїв, ускладнювати рух транспорту», – йдеться в повідомленні.

реклама


Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль

Loading...
реклама Хінкалі
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Гурт «Фіолет» закрив своїм концертом осінній сезон заходів від Гайда
Залізні козаки та вовки: коваль з Черкащини перетворив свої ворота на войовничі картини-обереги
14-річна черкащанка впевнено стартувала у новому сезоні «Голос.Діти»
Театр
Loading...