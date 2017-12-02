Заступник Ткаченка питає, де закопати труп? Пустовар дає пораду…

«Де закопати труп?» – запитує у «Фейсбуці» заступник голови Черкаської ОДА, смілянин, магістр з обліку і аудиту в управлінні банками, а також магістр права Ярослав Березань.

Очевидно, таким чином він долучився до флешмобу, що поширюється соцмережею, де люди давали одне одному завдання опублікувати в себе на сторінці одну з наперед заготовлених фраз.

Під дописом Ярослава Березаня зібралося багато «знавців» вирішення питання. Хтось радить у лісі, хтось радить для вирішення питання крематорій. А екс-начальник Черкаського обласного управління Нацполіції Владислав Пустовар радить закопати труп на цвинтарі.

Нижче подаємо повідомлення ,яке в рамках флешмобу поширювали одне одному користувачі:

«Ризикована гра. Тепер ваша черга. Ви стали частиною гри. Ви не повинні були коментувати або ставити лайки на мою запис. Людина, яка ставить лайк або коментує мій статус, повинен написати у себе на стіні одну з фраз яку я виберу, і вона повинна висіти протягом 24 годин ... 1. Я цілуюся тільки з гарними 2. У мене ДЦП 3. Я вкрав мента на посту ДПС, що мені робити? 4. Я люблю його / її, але як мені сказати про це? 5. Я п'яний в непотріб, мені забрали в ментовку, все нормально) 6. Я хочу мати вино і 40 кішок 7. Люблю цілуватися з собаками 8. Обожнюю спати в туалеті 9. Мене побили на дитячому святі 10. Я виграв / виграла версус з окси 11. Я афроамериканець 12. Не можу одружитися, треба мені вчитися 13. А в дурці нічого так, уютненько 14. Я гей 15. Давай нап'ємося в мотлох 16. Я довго приховував це, але настав час всім сказати про це ... я-авокадо. 17. Я хочу вийти заміж / одружитися на кішці 18. Хочу шампусіка 19. Давай пити чай 20. Віддам квартиру назавжди, даром 21. Даю уроки пікапа 22. Горю в пеклі 23. Буду вашим котом 24. Я поганий хлопчик, покарайте мене 25. Піду в запій, хто зі мною? 26. Мене? 27. Люблю Ольку Бузову 28. Де закопати труп? 29. Продаю нирку 30. Я ЗАЛИШУСЬ ОДНА-НА-НА-НА-НА-НА-НА, заведу ДЕСЯТЬ КОтів, БУДУ ВІЧНО П"ЯНААА Примітка: я вибираю вам фразу на свій смак, ніякого пояснення, ніякого коментаря. Коли хтось прокоментує або поставить лайк на вашу запис, пишіть це повідомлення йому / їй. Запис повинен зберігатися 24 години»

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