реклама
5TV

Заступник Ткаченка питає, де закопати труп? Пустовар дає пораду…

02 грудня 2017, 17:30 Новини Черкас та Черкаської області

«Де закопати труп?» – запитує у «Фейсбуці» заступник голови Черкаської ОДА, смілянин, магістр з обліку і аудиту в управлінні банками, а також магістр права Ярослав Березань.

096e63a1550b64fdb043c3289fa03c7b_resize_w_830_h_465

Очевидно, таким чином він долучився до флешмобу, що поширюється соцмережею, де люди давали одне одному завдання опублікувати в себе на сторінці одну з наперед заготовлених фраз.

Під дописом Ярослава Березаня зібралося багато «знавців» вирішення питання. Хтось радить у лісі, хтось радить для вирішення питання крематорій. А екс-начальник Черкаського обласного управління Нацполіції Владислав Пустовар радить закопати труп на цвинтарі.

Нижче подаємо повідомлення ,яке в рамках флешмобу поширювали одне одному користувачі:

«Ризикована гра. Тепер ваша черга. Ви стали частиною гри. Ви не повинні були коментувати або ставити лайки на мою запис. Людина, яка ставить лайк або коментує мій статус, повинен написати у себе на стіні одну з фраз яку я виберу, і вона повинна висіти протягом 24 годин ... 1. Я цілуюся тільки з гарними 2. У мене ДЦП 3. Я вкрав мента на посту ДПС, що мені робити? 4. Я люблю його / її, але як мені сказати про це? 5. Я п'яний в непотріб, мені забрали в ментовку, все нормально) 6. Я хочу мати вино і 40 кішок 7. Люблю цілуватися з собаками 8. Обожнюю спати в туалеті 9. Мене побили на дитячому святі 10. Я виграв / виграла версус з окси 11. Я афроамериканець 12. Не можу одружитися, треба мені вчитися 13. А в дурці нічого так, уютненько 14. Я гей 15. Давай нап'ємося в мотлох 16. Я довго приховував це, але настав час всім сказати про це ... я-авокадо. 17. Я хочу вийти заміж / одружитися на кішці 18. Хочу шампусіка 19. Давай пити чай 20. Віддам квартиру назавжди, даром 21. Даю уроки пікапа 22. Горю в пеклі 23. Буду вашим котом 24. Я поганий хлопчик, покарайте мене 25. Піду в запій, хто зі мною? 26. Мене? 27. Люблю Ольку Бузову 28. Де закопати труп? 29. Продаю нирку 30. Я ЗАЛИШУСЬ ОДНА-НА-НА-НА-НА-НА-НА, заведу ДЕСЯТЬ КОтів, БУДУ ВІЧНО П"ЯНААА Примітка: я вибираю вам фразу на свій смак, ніякого пояснення, ніякого коментаря. Коли хтось прокоментує або поставить лайк на вашу запис, пишіть це повідомлення йому / їй. Запис повинен зберігатися 24 години»

реклама

Коментарі  

 
+2 #5 Черкащанин 02.12.2017 18:22
Цитую Андрій:
Дуже примітивна гра. Саме тому з усіх чинуш повівся саме Березань. Не можна навіть уявити, щоб владці часів Тулуба займалися подібними ідіотськими речами.

Не згадуйте "героя" Тулуба, нічого доброго він Черкащині не зробив. Лутак Іван Кіндратович - людина з великої Букви, вмілий і мудрий був керівник.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+4 #4 Сидоров. 02.12.2017 18:11
Дурдом "Веселка"? ;-)
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+3 #3 правда 02.12.2017 17:57
Де команда Ткаченка закопала ефективне управління, інвесторів, робочі місця, кадрову політику, гроші на дороги та на ремонт дамби? :-* 8)
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
-2 #2 Ж-журналістика 02.12.2017 17:54
У людей є почуття гумору - а в журналістів Прочерку немає.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+4 #1 Андрій 02.12.2017 17:48
Дуже примітивна гра. Саме тому з усіх чинуш повівся саме Березань. Не можна навіть уявити, щоб владці часів Тулуба займалися подібними ідіотськими речами.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама Хінкалі
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Гурт «Фіолет» закрив своїм концертом осінній сезон заходів від Гайда
Залізні козаки та вовки: коваль з Черкащини перетворив свої ворота на войовничі картини-обереги
14-річна черкащанка впевнено стартувала у новому сезоні «Голос.Діти»
Театр
Loading...