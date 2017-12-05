Соціальний фотопроект «Самотні душі» презентують у Черкасах

18 грудня о 16-00 у Черкаському обласному художньому музеї відбудеться відкриття фотовиставки «Самотні душі». Це – соціальний проект, покликаний показати справжні емоції й переживання одиноких осіб, які перебувають у будинках для пристарілих Черкащини і потребують уваги й турботи, особливо, у період Новорічних і Різдвяних свят. Цю ідею втілили спільно Черкаська обласна адміністрація, Департамент соціального населення ОДА, обласна газета «Нова Доба» та черкаський фотограф Олександр Рибалка.



– Спочатку ми запланували цикл матеріалів із будинків такого штибу: показати побут, умови проживання та розповісти історії тамтешніх мешканців. Та вже після відвідин першого закладу у Чигирині ми зрозуміли, що цей життєвий досвід і біль в очах не можна заховати між шпальтами газети, – говорить головний редактор «Нової Доби» Тетяна Очеретяна. – Поспілкувавшись із самотніми бабусями й дідусями, відчувши їхню самотність, вирішили створити соціальний проект, який би нагадував нам, що старість – чекає нас усіх, і що ніхто з нас незастрахований від самотності.

За втілення проекту взялися відомий черкаський фотограф Олександр Рибалка та журналісти видання. Вони відвідали три знакові заклади для пристарілих Черкаської області: у Чигирині, Пальмірі Золотоніського району та Степанцях Канівського району. Кожен з них вирізняється особливо турботливим персоналом та унікальними особистостями, що за волею долі змушені доживати вік у самотності. Деякі там перебувають понад двадцять років. Їхні портрети і ввійшли до фотовиставки, яку назвали «Самотні душі».

Презентують фотопроект у Черкаському обласному художньому музеї напередодні Дня Святого Миколая, аби показати суспільству, що не лише дітки у новорічний час потребують уваги. На всіх відвідувачів виставки чекатиме також майстер-клас від черкаської майстрині Наталії Харченко, на якому кожен охочий зможе зробити власноруч подарунок і передати його самотнім жителям будинків пристарілих.

реклама