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У Черкасах протестують прихильники Саакашвілі (ФОТО)

05 грудня 2017, 14:14 Новини Черкас та Черкаської області
Сьогодні на Соборній площі у Черкасах зібрались кілька десятків активістів - прихильників Міхеїла Саакашвілі, які протестують проти подій, що відбуваються нині у Києві.

Активісти прийшли з плакатами, на яких заклики оголосити імпічмент Президенту України Петру Порошенку. Також вони принесли із собою газети та роздумають над продовженням акції, зокрема розглядають можливість поїхати протестувати до Києва.

Як повідомляють у Службі безпеки України, сьогодні співробітники СБУ спільно з Генеральною прокуратурою України у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України, затримали за місцем проживання у Києві Міхеіла Саакашвілі.

Правоохоронці затримали Саакашвілі у присутності його адвоката.

Однак, пізніше, коли правоохоронці намагались вивезти Саакашвілі, активісти заблокували авто і утримували його допоки не вдалося звільнити Міхеїла Саакашвілі. Сам же він заявив, що затримали його за фальшивими звинуваченнями.

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