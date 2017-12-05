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Ревізор перевірив заклади харчування та відпочинку в Черкасах (ВІДЕО)

05 грудня 2017, 12:42 Новини Черкас та Черкаської області
"Ревізор із Тищенком" завітав до закладів харчування та відпочинку в Черкаси. Цього разу під пильний погляд ревізора потрапили чотири заклади нашого міста, пише ВІККА

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Фастфуд "Два гуся", мережа якаго працює у семи містах України, в Черкасах перевірку не пройшов. Брудна витяжка, вкрита кіптявою, проржавілі пательні та не накриті страви, які зберігаються майже на підлозі. Мову в телеведучого відняло, коли він в одному з холодильників знайшов ящик з капустою, на якій оселились гусінь та метелики. Все це обурило Миколу Тищенка, тому заклад не отримав відзнаку.

Наступним під приціл ревізора потрапив кафе-бар "Чебуречна" у центрі Черкас. Заклад працює понад 20 років і відгуки про нього є як позитивні, так і негативні. Микола Тищенко крім доступних цін нічого хорошого не знайшов. Стара прогнила витяжка, вкрита жиром та пилом, брудні кухонні прибори та ліжко посеред морозильної камери м’ясного цеху. Ревізор не рекомендує легендарний заклад-раритет для черкасців та гостей міста.

База відпочинку "Темп", що знаходиться на березі Дніпра, вразила Миколу Тищенка своєю локацією. Відвідувачі теж задоволені місцем та обслуговуванням. Доступні ціни та хороший ремонт у номерах стали плюсами ревізії, проте Микола Тищенко помітив проблеми з обслуговуванням, також на базі відпочинку відсутня кухня.

"Я виявив багато недоліків, але також у вас є бажання зробити хорошу базу відпочинку. Поки ревізор не рекомендує "Темп" у Черкасах", − зауважив Микола Тищенко.

Останнім закладом, який цього разу перевірив ревізор, став ресторан грузинської кухні хінкальна "Буба" в центрі Черкас. Тищенку сподобалося обслуговування та смак страв. Він зауважив, що у закладі слідкують за чистотою та зберігають продукти харчування за правилами: зі стікерами та з правильним товарним сусідством. Із недоліків закладу ревізор виділив пил на витяжці та не прочищений фільтр, проте хінкальна "Буба" отримала відзнаку Миколи Тищенка.

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