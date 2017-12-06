Радуцький про Радуцького: «Веселий, дружелюбний...» (ВІДЕО)

Секретар Черкаської міськради Олександр Радуцький серйозно поставився до запитання телеканалу «ВІККА» щодо своєї посади, але про свою особистість відгукнувся з гумором.

У межах циклу «Депутати теж люди» представниця телеканалу Ірина Малюкова запропонувала депутатам міськради попрацювати кілька хвилин журналістами. Вони могли задати будь-яке запитання будь-кому в сесійній залі. Із результатами експерименту читачі «Прочерку» можуть ознайомитися на відео.

Одним із найбільш своєрідних виявився коментар, який Олександр Радуцький дав депутатові Костянтину Чернецькому.

– Як ви ставитеся до такої поважної персони як секретар Черкаської міськради? – запитав «журналіст» Чернецький.

– Посада секретаря міської ради – дуже виважена, і дуже багато речей залежить саме від цієї посади... – почав відповідь Радуцький.

Проте Чернецького цікавило ставлення Радуцького не до посади, а до самого себе:

– Я мав на увазі саме персоналії, бо кажуть, що це дуже гарна людина.

– Ви про ту людину, яка саме зараз є секретарем? – уточнив Радуцький.

– Саме так.

– Самому про себе казати трохи... не сучасно, – відказав Олександр Романович.

На допомогу «колезі» прийшла Ірина Малюкова:

– Кажуть, що ця особа надто харизматична, – підхопила вона «допит» секретаря міськради.

– Це правда. Він веселий, він дружелюбний, він може поспівати, – зізнався у відповідь Радуцький.

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