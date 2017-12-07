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У Черкасах знайшли водія, який учора скоїв смертельну ДТП

07 грудня 2017, 10:15 Новини Черкас та Черкаської області
У Черкасах на чоловіка, який переходив дорогу по пішохідному переходу, наїхав водій автомобіля Hyundai Santa Fe червоного кольору. Пригода сталася в мікрорайоні Митниця на вулиці Гагаріна увечері 6 грудня, повідомляє vikka.ua.

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Як повідомила сайту речниця Управління патрульної поліції Черкас Зоя Вовк, пішохід від отриманих травм помер, а винуватець ДТП втік з місця пригоди. У місті оголошено план-перехоплення.

Згодом патрульні знайшли водія і розшукуваний автомобіль у приватному секторі по вулиці Айвазовського. Наразі поліція з'ясовує обставини пригоди.

«Особа, котра скоїла ДТП зі смертельним наслідком, встановлена та затримана», – написав у «Фейсбуці» начальник Черкаського відділу поліції Олександр Вільганюк.

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Фото: espreso.tv, Фейсбук / Яніна Дмитренко

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