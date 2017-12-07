У Черкасах знайшли водія, який учора скоїв смертельну ДТП

Як повідомила сайту речниця Управління патрульної поліції Черкас Зоя Вовк, пішохід від отриманих травм помер, а винуватець ДТП втік з місця пригоди. У місті оголошено план-перехоплення.
Згодом патрульні знайшли водія і розшукуваний автомобіль у приватному секторі по вулиці Айвазовського. Наразі поліція з'ясовує обставини пригоди.
«Особа, котра скоїла ДТП зі смертельним наслідком, встановлена та затримана», – написав у «Фейсбуці» начальник Черкаського відділу поліції Олександр Вільганюк.
Фото: espreso.tv, Фейсбук / Яніна Дмитренко