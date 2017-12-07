У Черкасах на площі політсили зібрали людей проти продажу землі (ФОТО)

Сьогодні в Черкасах на Соборній площі з ініціативи обласної організації асоціації фермерів та приватних землевласників України пройшли збори щодо продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Приєдналися до акції також спілка товаровиробників, політсили, зокрема, «Батьківщина», Аграрна партія, партія ветеранів Афганістану тощо. Організатори нагадують, що захід доречний і в тому контексті, що саме сьогодні ВРУ має ухвалити Закон щодо продовження мораторію на продаж землі.

– 5 грудня було проведено засідання ради фермерів України і на засіданні ради було прийнято рішення, що ринок землі на сьогодні недопустимий. Ми за продовження мораторію хоча б на рік. Поряд з тим і року недостатньо, щоб виправити стан справ в державі. Не готова наша держава сьогодні провести цивілізований ринок землі, а селяни через зубожіння готові будуть віддати землю за копійки, що не буде корисно ні для кого! – каже голова обласної організації асоціації фермерів та приватних землевласників України, віце-президент асоціації фермерів України, депутат Черкаської облради Віктор Гончаренко.

Депутат зауважує, що розгляд питання важливий і для міських жителів, а не лише для селян.

– Це питання також стосується міських жителів! Бо ціна продовольчого кошика залежна від ринку землі! – запевняє Гончаренко.

Депутат бачить вирішення питання в тому, щоб держава викупила паї в людей і земля й надалі залишалася в державні власності.

До людей, що дискутують, підходить депутат облради, батьківщинівець Олександр Лупашко. Каже, що ніхто не знає так ситуацію, як він.

– Ми ОТГ об’єднуємо? Об’єднуємо! А якщо землі навколо продамо, нащо об’єднувати?

– Але ж ОТГ віддають право розпоряджатися землею… – зауважує співрозмовник депутату.

– Але ж як нею розпоряджатися, як її завтра куплять?! І ті фермери, які зараз працюють на селі і дають робочі місця не лише своїй родині, а й іншим, не матимуть тоді землі. Бо ні один олігарх, який має потужну техніку і взяв землі навколо району, він там ніколи не буває. І нічого не дає! І не цікавиться людьми!

– У всьому світі є ринок землі, – не вгаває співрозмовник.

– Віримо вам! Але ми до цього не готові. Дайте можливість просто землю купити тим, хто на ній працює, а не заїжджим! І ніхто з тих, хто працює на ній, не зможе купити. Зате найдуться олігархи! Якщо фермер працює на землі і має всього 70 гектарів, то чи зможе він в разі зняття мораторію купити землю? Він не встигне поперед олігарха! А ті ферми, які залишилися від господарств. Що з ними буде? Тому держава має викупити у всіх землю і роздати тим, хто на ній працює ефективно! Якщо не буде фермерів, які тримають корів тощо, то будуть свинокомплекси по сто тисяч свиней, які вирощуватимуть з великою швидкістю і не думатимуть при цьому за місцевого жителя… – гаряче переконував Лупашко співрозмовників.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що 7 грудня депутати подадуть до порядку денного законопроект стосовно продовження мораторію на продаж землі, а після обіду ухвалять документ.

5 грудня комітет Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин підтримав законопроект №7350, яким запропоновано продовжити мораторій на відчуження і купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2019 року.

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