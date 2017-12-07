Екс-проректора ЧНУ, яка збила жінку, хочуть звільнити від позбавлення волі. Прокурор не проти

Сьогодні у Придніпровському суді Черкас розглядали кримінальну справу щодо екс-проректора ЧНУ та колишнього міського голови Умані Валентини Артюх, яка влітку цього року скоїла ДТП, збивши на смерть жінку, інформує журналіст "Прочерку".







У ході судового засідання, Валентина Артюх 1943 року народження повністю розкаялась і визнала свою вину, відмовившись при цьому давати свідчення. Аргументувала це жінка тим, що втратила свідомість і не пам’ятає деталей події.

За словами прокурора, Артюх скоїла зіткнення автомобілем «Сузукі» із п’ятьма іншими автомобілями, а також здійснила наїзд на жінку, що призвело до смерті останньої.

Натомість, адвокат підсудної наголосив на тому, що його підзахисна має право на пом’якшуючі обставини, враховуючи те, що вона має другу групу інвалідності, похилий вік і сприяла слідству. До того ж адвокат скористався статею 1 Закону про амністію, яка, за його словами, передбачає звільнення підсудної від покарання, пов’язаного з позбавленням волі. Не проти цього виступила і потерпіла у справі, донька загиблої Владислава Благовєщенська.

- У нас віруюча родина. Моя мама теж буда віруюча. Мені не буде легше, якщо її жорстоко покарають. Маму вже не повернути, - зазначила потерпіла.

Вона також не змогла чітко озвучити, якого саме покарання хоче для підсудної. Прокурор також виступила не проти звільнення підсудної від позбавлення волі, переклавши право вирішувати на суддю.

Той обурився та зазначив: Не треба самоусуватись!

Зрештою, під час судових дебатів адвокат наголосив на тому, що справа розглядалась під тиском ЗМІ, які, за його словами, поширювали недостовірну інформацію про те, що його підзахисна була під дією алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Прокурор попросила у суду для підсудної 5 років позбавлення волі, при цьому нічого не заперечивши клопотанню адвоката щодо амністії Артюх.

Під час останнього слова підсудна згадала, що вона народилась того року, коли загинув її батько і з 13,5 років всього у житті досягала сама. А також ще раз наголосила, що розкаюється.

Оголошення вироку відбудеться завтра о 8-30.

реклама