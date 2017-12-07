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Екс-проректора ЧНУ, яка збила жінку, хочуть звільнити від позбавлення волі. Прокурор не проти

07 грудня 2017, 17:58 Новини Черкас та Черкаської області

Сьогодні у Придніпровському суді Черкас розглядали кримінальну справу щодо екс-проректора ЧНУ та колишнього міського голови Умані Валентини Артюх, яка влітку цього року скоїла ДТП, збивши на смерть жінку, інформує журналіст "Прочерку".


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У ході судового засідання, Валентина Артюх 1943 року народження повністю розкаялась і визнала свою вину, відмовившись при цьому давати свідчення. Аргументувала це жінка тим, що втратила свідомість і не пам’ятає деталей події.

За словами прокурора, Артюх скоїла зіткнення автомобілем «Сузукі» із п’ятьма іншими автомобілями, а також здійснила наїзд на жінку, що призвело до смерті останньої.

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Натомість, адвокат підсудної наголосив на тому, що його підзахисна має право на пом’якшуючі обставини, враховуючи те, що вона має другу групу інвалідності, похилий вік і сприяла слідству. До того ж адвокат скористався статею 1 Закону про амністію, яка, за його словами, передбачає звільнення підсудної від покарання, пов’язаного з позбавленням волі. Не проти цього виступила і потерпіла у справі, донька загиблої Владислава Благовєщенська.

- У нас віруюча родина. Моя мама теж буда віруюча. Мені не буде легше, якщо її жорстоко покарають. Маму вже не повернути, - зазначила потерпіла.

Вона також не змогла чітко озвучити, якого саме покарання хоче для підсудної. Прокурор також виступила не проти звільнення підсудної від позбавлення волі, переклавши право вирішувати на суддю.

Той обурився та зазначив: Не треба самоусуватись!

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Зрештою, під час судових дебатів адвокат наголосив на тому, що справа розглядалась під тиском ЗМІ, які, за його словами, поширювали недостовірну інформацію про те, що його підзахисна була під дією алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Прокурор попросила у суду для підсудної 5 років позбавлення волі, при цьому нічого не заперечивши клопотанню адвоката щодо амністії Артюх.

Під час останнього слова підсудна згадала, що вона народилась того року, коли загинув її батько і з 13,5 років всього у житті досягала сама. А також ще раз наголосила, що розкаюється.

Оголошення вироку відбудеться завтра о 8-30.

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Коментарі  

 
0 #10 правда 08.12.2017 09:16
рідні загиблої віруючі???? ахахахаха Вірять в долар??? Простили вбивцю???
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+1 #9 Семен 08.12.2017 09:13
Вот так вот продают память о погибших родственниках, а потом жалуются на корупцию, систему, судей, вседозволенност ь.
Люди сами позволили делать из себя худобу на продаж.
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0 #8 Дядько 08.12.2017 08:36
Вітаю! Всі дописувачі, які прогнозували, що з цього роя не буде нічого - перемогли!
Все вирішують гроші! Але ж Бог є... Він все бачить... Діти, внуки, правнуки...
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+1 #7 РезидентЪ 08.12.2017 00:51
Цитую Прочерк:
- У нас віруюча родина. Моя мама теж буда віруюча. Мені не буде легше, якщо її жорстоко покарають. Маму вже не повернути, - зазначила потерпіла.

Конечно, конечно, лучше взять деньги и тем самым просто продать погибшую бабушку. Верующие...
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+1 #6 Ірина 07.12.2017 22:12
Є закон і він має дотримуватися!
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+2 #5 Сидоров 07.12.2017 22:09
Ну я так і писав колись:здоров'я, вік, достатні гроші, дочці достатньо дали, прокурор чомусь не проти звільнення убивці, суддя також. А кажуть, що у нас коррупції нема, всі перед законом рівні. Простий убивця з народу загримів би років на 6. По закону.
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+2 #4 своя сорочка ближче до ті 07.12.2017 21:22
Якщо на місці Артюх була б проста людина то судовий розгляд проходив би по зовсім іншому сценарію. Про те, що Артюх все в житті досягала сама, то це не тільки її заслуга. Будучи в такому віці, маючи такі вади здоров*я, потрібно було відмовитись від керування таким потужним автомобілем, в крайньому пересісти на якусь малолітражку. І останнє, займаючи такі високі посади, вона стала відчувать вседозволенніст ь, безнаказанність , тобто вище пересічних людей. Цієї низки ДТП могло не бути, якби вона не намагалась втекти з місця вчинення першої пригоди. Рішенням суду час назад не поверниш, але наукою для всих це повинно стать.
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+1 #3 Спасают 07.12.2017 20:28
падаль!
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0 #2 Алёна Зайцева 07.12.2017 19:05
"Свободу Валентине Деточкиной!!!"
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+2 #1 Пильний 07.12.2017 18:49
А судді хто... А якби у судді чи прокурора збили насмерть маму...
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