Суд відпустив Артюх із зали суду

у Придніпровському суді Черкас розглядали кримінальну справу щодо екс-проректора ЧНУ та колишнього міського голови Умані Валентини Артюх, яка влітку цього року скоїла ДТП, збивши на смерть жінку.

Підсудну визнали винною і призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки з випробувальним терміном, однак на підставі закону про амністію звільнили Артюх від покарання.

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