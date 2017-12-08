Суд відпустив Артюх із зали суду

Сьогодні у Придніпровському суді Черкас оголосили вирок для екс-проректора ЧНУ Артюх, яка скоїла смертельне дтп. Нагадаємо, вчора
у Придніпровському суді Черкас розглядали кримінальну справу щодо екс-проректора ЧНУ та колишнього міського голови Умані Валентини Артюх, яка влітку цього року скоїла ДТП, збивши на смерть жінку.
Підсудну визнали винною і призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки з випробувальним терміном, однак на підставі закону про амністію звільнили Артюх від покарання.
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