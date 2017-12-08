реклама
5TV

Суд відпустив Артюх із зали суду

08 грудня 2017, 09:15 Новини Черкас та Черкаської області
Сьогодні у Придніпровському суді Черкас оголосили вирок для екс-проректора ЧНУ Артюх, яка скоїла смертельне дтп. Нагадаємо, вчора у Придніпровському суді Черкас розглядали кримінальну справу щодо екс-проректора ЧНУ та колишнього міського голови Умані Валентини Артюх, яка влітку цього року скоїла ДТП, збивши на смерть жінку.

24891665_629682830551319_641180530_n

Підсудну визнали винною і призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки з випробувальним терміном, однак на підставі закону про амністію звільнили Артюх від покарання.

реклама

Коментарі  

 
0 #1 назар 08.12.2017 10:32
Убивай ,грабь ,насилуй ,заставляй голодать и мёрзнуть в нетопленном жилье маленького украинца.Власть донецкая по сравнению с властью еврейской дети в песочнице.Где же распылилась "гидность майдану" и где сегодня "вставшие с колен".Лучше валить горбатить на Польшу чем воспользоваться исконным человеческим правом на восстание против тиранов и узурпаторов.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама Хінкалі
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Черкащанка стала чемпіонкою світу з фітнесу (ФОТО)
«Піккардієць» Славко Нудик: «Ми йдемо не на угоду публіці, а на угоду смакам»
Гурт «Фіолет» закрив своїм концертом осінній сезон заходів від Гайда
Театр
Loading...