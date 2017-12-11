Черкаський політик відчував самотність в колоні на «марші за імпічмент»

Про свої враження від «Маршу за імпічмент», що проходив в неділю, написав у «Фейсбуці» черкаський політик, депутат обласної ради Микола Булатецький. Він вважає, що ця акція в столиці була відповіддю суспільства на дії влади.



«1. Значна кількість черкащан. Обличчя переважно нові. Відсутні «батьківщинівці», «свободівці», «ударівці»... Схоже на те, що вони вже разом з Порошенком «живуть по-новому».

2. Народу багато. Думаю, більше ніж на перших акціях 2013 року. І це ще ж поки великої крові не було...

3. В колоні відчував самотність: колишні опозиційні соратники тепер у владі...

4. Найбільше мітингуючі ненавидять Порошенка, Луценка (обох), Ляшка (кажуть, головна шістка режиму). Дивно, але народ толерує Яценюка-Гройсмана.

5. Без сумніву лідером протесту сьогодні є Саакашвілі. Переконаний, якщо політична опозиція (Тимошенко, Садовий, Гриценко, Наливайченко...) не приєднаються до процесу, скоро їм всім буде ж****

6. На мітингу під СІЗО: в один ряд стоять - сяяючий магазин Рошен, сяяючий офіс Сбербанка Росії і темні вікна камери Саакашвілі... ...Кого ви лічите с****?» – емоційно висловився Микола Булатецький.

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