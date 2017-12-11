Черкаський політик відчував самотність в колоні на «марші за імпічмент»

«1. Значна кількість черкащан. Обличчя переважно нові. Відсутні «батьківщинівці», «свободівці», «ударівці»... Схоже на те, що вони вже разом з Порошенком «живуть по-новому».
2. Народу багато. Думаю, більше ніж на перших акціях 2013 року. І це ще ж поки великої крові не було...
3. В колоні відчував самотність: колишні опозиційні соратники тепер у владі...
4. Найбільше мітингуючі ненавидять Порошенка, Луценка (обох), Ляшка (кажуть, головна шістка режиму). Дивно, але народ толерує Яценюка-Гройсмана.
5. Без сумніву лідером протесту сьогодні є Саакашвілі. Переконаний, якщо політична опозиція (Тимошенко, Садовий, Гриценко, Наливайченко...) не приєднаються до процесу, скоро їм всім буде ж****
6. На мітингу під СІЗО: в один ряд стоять - сяяючий магазин Рошен, сяяючий офіс Сбербанка Росії і темні вікна камери Саакашвілі... ...Кого ви лічите с****?» – емоційно висловився Микола Булатецький.
http://procherk.info/resonance/2-cherkassy-news/13560-mikola-bulatetskij-maju-buti-hrinom-opozitsiyi-schob-vona-bula-mitsnishoju
Булатецький - дуже хороший кандидат на чергове "суботнє інтерв'ю" - вам не здається, "Прочерк"?