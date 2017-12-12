Ткаченко підбив підсумки року щодо створення на Черкащині ОТГ

На кінець року в Черкаській області буде 26 об’єднаних територіальних громад (із них 18 створено цьогоріч, ще у двох перші вибори відбудуться 24 грудня). Про це під час учорашньої колегії облдержадміністрації повідомив голова ОДА Юрій Ткаченко. ОТГ розміщені в 14 районах області.











Черкаська область увійшла в п’ятірку областей за кількістю утворених у цьому році ОТГ.

– Але є райони, які взагалі не мають позитивних результатів, і я хотів би звернути на це увагу, – сказав Юрій Ткаченко, при цьому назвавши Звенигородський, Лисянський, Монастирищенський, Христинівський і Чигиринський райони.

Разом із тим, голова Катеринопільської райдержадміністрації Ольга Ніколенко у своєму виступі зазначила, що Катеринопільщина, де було створено одну з перших ОТГ, відчуває значні проблеми, що виникли під час реформування. Так, районні установи – від соціальних центрів до районної лікарні – фінансуються переважно за рахунок тих населених пунктів, які ще не утворили ОТГ. Це створює для районного бюджету серйозні проблеми. Ольга Петрівна запропонувала провести на рівні області круглий стіл, де можна було б узгодити спірні питання.

У відповідь Юрій Ткаченко зазначив, що в інших районах ці питання і так узгоджуються, тож на Катеринопільщині, вочевидь, має місце брак особистісного розуміння між керівниками райони та ОТГ.

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