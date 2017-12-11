«Досить знущатись на черкаським футболом», - ультрас звернулись до керівництва «Черкаського Дніпра»

«Досить знущатись на черкаським футболом, назвою, логотипом, - заявили представники ультрас, маючи на увазі намагання змінити назву футбольного клубу, а також логотип.

Як відомо, на вибір черкащанам представили два варіанти емблеми, у яких додали такий елемент як риба, відображаючи інтереси учасників клубу, які беруть участь у його фінансуванні.

Також, керівництво клубу запропонувало змінити назву клубу на довгий варіант «Об’єднаний футбольний клуб територіальних громад Черкащини «Черкаський Дніпро» «Зоря – Академія Білозір’я».

На знак протесту ультрас принесли рибу, яку поклали на стіл керівництву клуба.

Вони також закликали повернути подаровану ними форму, якщо ці зміни будуть прийняті.

На заяви представників ультрас відреагував екс-президент футбольного клубу «Черкаський Дніпро» Володимир Лашкул.

Він наголосив, що представники ультрас є членами робочої групи зі створення муніципального футбольного клубу, але жодної роботи за ними не помітив.

- Запалити фаєри, побузіть – це вони мастаки. А щось зробити конкретне не можуть. Я чекаю вибачень від представників ультрас. Не буде вибачень – не буде клуба, - сказав Лашкул.

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