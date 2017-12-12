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Президент кампанії похвалив Україну за дешеву землю та розповів про завод

12 грудня 2017, 18:02 Новини Черкас та Черкаської області
Президент компанії KTD Group Олександр Громико сьогодні на круглому столі з розвитку підприємництва в Черкасах нагадав присутнім про завод з випуску холодильників (торгова марка «Сатурн»). Як відомо завод мали відкрити вже цьогоріч, проте через певні організаційні моменти від відкриється лише у березні наступного року.


У цілому ж, керівник компанії розхвалив Україну, мовляв, тут дешева робоча сила і земля.

Gromyko

– У нас відкриті європейські ринки. І ми знаходимося, як я кажу, в Єврозоні. Ми на тих же умовах працюємо, що й поляки. Тож в плані товарних поставок ми в Європі! Іще в нас колосальна перевага – це те, що ми маємо зручне розташування. Надсилати комплектуючі зручно, бо поряд порти. Також недорога земля, бо, що б там не казали, але в Китаї сотка землі коштує 50 тисяч доларів. І зарплата в Китаї від 600 доларів… Тож тепер вигідно переносиди виробництво з Китаю сюди. Також раніше ми, наприклад, металеву електропічку (духовку) з Туреччини імпортували, а тепер тут все робимо, а це і метал, і збирання, і пінопластове пакування.

Він нагадав, що компанія має завод в Каневі, де випускаються пральні машинки-автомат "Купава", а також тепловентилятори, сушки для фруктів, електрочайники, міксери під ТМ Saturn і іншими торговими марками.

Як відомо, компанія KTD Group спеціалізується на імпорті та виробництві побутової техніки (ТМ Saturn, Laretti, ST, Defiant)

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