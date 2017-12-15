Підсумки тижня: Завалена новорічна ялинка, погрози енергетиків і можлива відставка Гайовича

«Прочерк» підбиває підсумки робочого тижня, що минає. Найгучніші події: наслідки негоди, що сталася на вихідних, можлива відставка заступника голови облради Вадима Гайовича, непорозуміння футбольних чиновників і фанатів, а також скандал із корсунським атовцем.



Початок тижня відзначився черговою стихією: внаслідок сильних дощів, що змінилися раптовим снігопадом, на Черкащині було знеструмлено 150 населених пунктів. У Золотоноші навіть завалилася щойно встановлена міська новорічна ялинка.

Проте найнебезпечнішим наслідком негоди стала відмова частини ремонтних бригад відновлювати порушене електропостачання. Причина - досі не розв'язана проблема невиплати енергетикам зароблених коштів. Хоча того дня монтерів і вмовили, проблему це не зняло. Голова профспілкової організації черкаських енергетиків Віктор Антонюк впевнений, що зимовий період є прямою загрозою енергопостачанню обласного центру.

– Останній снігопад показав, попри незначну кількість відключень по місту, сумний стан мереж, – сказав він . – Вітер і снігопад тривав приблизно 6 годин. Якщо буде більше, наприклад, цілу добу, я не уявляю, що буде з Черкасами.

Головні "політичні" баталії цього тижня розгорілися навколо пропонованих змін у футбольному клубі "Черкаський Дніпро". Як відомо, на вибір черкащанам представили два варіанти емблеми, у які додали такий елемент як риба, відображаючи інтереси учасників клубу, котрі беруть участь у його фінансуванні. Також керівництво клубу запропонувало змінити назву клубу на довгий варіант «Об’єднаний футбольний клуб територіальних громад Черкащини «Черкаський Дніпро» «Зоря – Академія Білозір’я». Ці можливі зміни викликали обурення у фанатів клубу, які заликали "припинити знущатися" над ним

Тиждень відзначився сумним інцидентом: атовця без однієї ноги Руслана Фрізіна, який зробив зауваження відвідувачці "Нової пошти", забрали до поліцейського відділку . Після інциденту працівники "Нової пошти" перед Русланом лише вибачилися телефоном. Чоловік за підтримки місцевих атовців подав заяву в прокуратуру на дії правоохоронців. А начальник Корсунь-Шевченківського відділення поліції просить обласне керівництво провести службову перевірку.

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