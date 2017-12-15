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Підсумки тижня: Завалена новорічна ялинка, погрози енергетиків і можлива відставка Гайовича

15 грудня 2017, 16:51 Новини Черкас та Черкаської області

«Прочерк» підбиває підсумки робочого тижня, що минає. Найгучніші події: наслідки негоди, що сталася на вихідних, можлива відставка заступника голови облради Вадима Гайовича, непорозуміння футбольних чиновників і фанатів, а також скандал із корсунським атовцем.

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Початок тижня відзначився черговою стихією: внаслідок сильних дощів, що змінилися раптовим снігопадом, на Черкащині було знеструмлено 150 населених пунктів. У Золотоноші навіть завалилася щойно встановлена міська новорічна ялинка.

Проте найнебезпечнішим наслідком негоди стала відмова частини ремонтних бригад відновлювати порушене електропостачання. Причина - досі не розв'язана проблема невиплати енергетикам зароблених коштів. Хоча того дня монтерів і вмовили, проблему це не зняло. Голова профспілкової організації черкаських енергетиків Віктор Антонюк впевнений, що зимовий період є прямою загрозою енергопостачанню обласного центру.

– Останній снігопад показав, попри незначну кількість відключень по місту, сумний стан мереж, – сказав він. – Вітер і снігопад тривав приблизно 6 годин. Якщо буде більше, наприклад, цілу добу, я не уявляю, що буде з Черкасами.
А справжня епопея, пов'язана із боротьбою за відсторонення підприємства "Сміла Енергоінвест", яке відповідало за опалення Сміли, завершилася перемогою: суд задовольнив позов про розірвання угоди з ним.
Із політичних подій тижня найпомітнішою стала підготовка частини депутатів обласної ради до винесення на сесію питання про відставку заступника голови ради Вадима Гайовича. Станом на 13 грудня з необхідних 28 підписів уже було зібрано 24 – підписалися депутати з фракцій ВО «Черкащани», ВО «Свобода», позафракційні.
Гайович
Головні "політичні" баталії цього тижня розгорілися навколо пропонованих змін у футбольному клубі "Черкаський Дніпро". Як відомо, на вибір черкащанам представили два варіанти емблеми, у які додали такий елемент як риба, відображаючи інтереси учасників клубу, котрі беруть участь у його фінансуванні. Також керівництво клубу запропонувало змінити назву клубу на довгий варіант «Об’єднаний футбольний клуб територіальних громад Черкащини «Черкаський Дніпро» «Зоря – Академія Білозір’я». Ці можливі зміни викликали обурення у фанатів клубу, які заликали "припинити знущатися" над ним.
Тиждень відзначився сумним інцидентом: атовця без однієї ноги Руслана Фрізіна, який зробив зауваження відвідувачці "Нової пошти", забрали до поліцейського відділку. Після інциденту працівники "Нової пошти" перед Русланом лише вибачилися телефоном. Чоловік за підтримки місцевих атовців подав заяву в прокуратуру на дії правоохоронців. А начальник Корсунь-Шевченківського відділення поліції просить обласне керівництво  провести службову перевірку.
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Та тижні, що минає, область прощалася із двома відомими і заслуженими черкащанами, померлими від тяжких хвороб: учасником АТО, черкаським "кіборгом" В'ячеславом Тарасюком і з ветераном черкаської журналістики Петром Жуком...
Серед помітних подій тижня - і кримінальна: невідомий із пістолетом пограбував м'ясний магазин, розташований у Черкасах прямо навпроти головного управління Національної поліції. Грабіжника досі не затримано.

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