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Вельбівець і Ткаченко звітуватимуть на сесії облради

17 грудня 2017, 11:04 Новини Черкас та Черкаської області
22 грудня відбудеться сесія Черкаської обласної ради. На розгляд сесії вносяться питання:

1. Звіт голови Черкаської обласної ради Вельбівця О.І.

2. Звіт голови Черкаської обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. про виконання програми економічного і соціального розвитку Черкаської області та делегованих обласною радою повноважень у 2017 році

3. Про обласний бюджет на 2018 рік

4. Питання управління майном обласної комунальної власності

5. Різне.

Час та місце проведення - 22 грудня 2017 року о 10 годині в сесійному залі Будинку рад.

Про це інформує організаційний відділ виконавчого апарату обласної ради.

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Коментарі  

 
+8 #1 Микола 18.12.2017 11:53
Два звіти на одній сесії - повна профанація діяльності керівництва області. Такої наглості жоден з керівників області собі не дозволяв. Ганьба!
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