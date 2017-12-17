Вельбівець і Ткаченко звітуватимуть на сесії облради

1. Звіт голови Черкаської обласної ради Вельбівця О.І.

2. Звіт голови Черкаської обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. про виконання програми економічного і соціального розвитку Черкаської області та делегованих обласною радою повноважень у 2017 році

3. Про обласний бюджет на 2018 рік

4. Питання управління майном обласної комунальної власності

5. Різне.

Час та місце проведення - 22 грудня 2017 року о 10 годині в сесійному залі Будинку рад.

Про це інформує організаційний відділ виконавчого апарату обласної ради.

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