Вельбівець і Ткаченко звітуватимуть на сесії облради

1. Звіт голови Черкаської обласної ради Вельбівця О.І.
2. Звіт голови Черкаської обласної державної адміністрації Ткаченка Ю.О. про виконання програми економічного і соціального розвитку Черкаської області та делегованих обласною радою повноважень у 2017 році
3. Про обласний бюджет на 2018 рік
4. Питання управління майном обласної комунальної власності
5. Різне.
Час та місце проведення - 22 грудня 2017 року о 10 годині в сесійному залі Будинку рад.
Про це інформує організаційний відділ виконавчого апарату обласної ради.
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