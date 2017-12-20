Сьогодні перекрито рух через Черкаський міст

На мосту через річку Дніпро на автодорозі державного значення Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань на ділянці км 23+068 20 грудня будуть проводитися технологічні роботи. У зв’язку з цим, рух автотранспорту на цій ділянці автодороги 20 грудня буде закрито з 9.00 до 16.00.
Служба автомобільних доріг у Черкаській області просить усіх водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей під час проведення ремонтних робіт і у разі необхідності здійснювати об’їзд через місто Канів.
Прес-служба САД у Черкаській області
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