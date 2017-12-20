реклама
5TV

Сьогодні перекрито рух через Черкаський міст

20 грудня 2017, 09:48 Новини Черкас та Черкаської області
Служба автомобільних доріг у Черкаській області нагадує, що сьогодні 20 грудня рух автотранспорту по мосту через Дніпро буде закрито з 9.00 до 16.00.

25443157_168376587098418_7139161356895248391_n

На мосту через річку Дніпро на автодорозі державного значення Н-16 Золотоноша-Черкаси-Сміла-Умань на ділянці км 23+068 20 грудня будуть проводитися технологічні роботи. У зв’язку з цим, рух автотранспорту на цій ділянці автодороги 20 грудня буде закрито з 9.00 до 16.00.

Служба автомобільних доріг у Черкаській області просить усіх водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей під час проведення ремонтних робіт і у разі необхідності здійснювати об’їзд через місто Канів.

Прес-служба САД у Черкаській області

реклама


Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама Хінкалі
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

Шоумен із Черкащини отримав титул «посмішка року»
Черкащанка стала чемпіонкою світу з фітнесу (ФОТО)
«Піккардієць» Славко Нудик: «Ми йдемо не на угоду публіці, а на угоду смакам»
Театр
Loading...