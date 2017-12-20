У селі на Черкащині запрацював адміністратор ЦНАПу

Пілотний проект запровадження віддаленого робочого місця адміністратора ЦНАПу реалізували на Черкащині в селі Ірдинь Білозірської ОТГ. Про це інформує журналіст «Прочерку».

Так, за підтримки програми «U-Lead з Європою» українські та шведські спеціалісти запровадили цей проект для того, аби спростити процедуру отримання адміністративних послуг для людей, що живуть у селах, віддалених від центру ОТГ.

За словами координатора регіонального офісу реформ з децентралізації та розвитку Черкаської області Сергія Слинька, місце для втілення пілотного проекту вибрали неспроста, адже Білозірська ОТГ одна з найуспішніших і найстарших громад, а саме в Ірдині свого часу обрали першого в Україні старосту села.

Як зазначив голова Білозірської ОТГ Володимир Міцук, жителям Ірдиня тепер не потрібно буде їздити за 25 км до центру ОТГ, адже вони матимуть змогу оформлювати всі необхідні документи на місці. Загалом, адміністратор ЦНАПу в Ірдині зможе надати 61 послугу. Для цього йому обладнали робоче місце в центрі села.

- В рамках співпраці працівники Білозірського ЦНАП пройшли цикл тренінгів, створених провідними українськими та шведськими експертами. Ми тепер можемо надавати новий якісний рівень сервісу громадянам, - сказав Володимир Міцук.

Селяни оцінили нову послугу позитивно. Кажуть, в селі залишились переважно пенсіонери, яким важко їздити до Білозір’я. Відтепер адміністратор в Ірдині прийматиме документи від жителів села та інших найближчих сіл, і передаватиме їх у центральний ЦНАП.

Після відкриття віддаленого робочого місця, адміністратор прийняв першого клієнта. Кабінет працівника ЦНАПу обладнаний офісною технікою, а також комп’ютером, за яким зможуть займатись селяни та вчитись працювати з комп’ютерними програмами.

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