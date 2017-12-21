Булатецький розставляє власні акценти напередодні сесії обласної ради

Декілька реплік до сесії Черкаської облради, яка відбудеться 22.12.17, публікує у «Фейсбуці» черкаський політик, депутат облради Микола Булатецький.

«1. Вважаю доцільним звести звіти голови адміністрації Ю. Ткаченка та голови облради О. Вельбівця до спільного знаменника. Формально варто оцінювати їхній звіт (спільний), як елемент звіту влади (Порошенка, Гройсмана, Авакова, Луценка, Грицака...) перед супільством, і тоді варто сказати однозначно: НІ!

Якщо ж оцінювати звіт керівників області з позиції їх віддаленості від головних центрів впливу (мафіозних, бандитських, політичних угрупувань...), варто сказати: працюйте далі.

2. ЩОДО КАДРІВ. Другий ешелон влади (призначений «кришами» губернатору Ю. Ткаченку), як-то Гайович-Ляшко, Коваль-Кириленко, Березань-Поляков, Овчаренко-Овчаренко, Лютий-Аваков, потрібно чистити. І починати варто з Гайовича.

3. Вважаю доцільним підтримати депутатське звернення до керівників держави з вимогою підтримки мораторію на продаж землі с/г призначення та установлення протягом року чітких правил щодо продажі землі», – пише Микола Іванович.

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