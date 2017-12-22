Ткаченко вибачається перед жителями Черкащини за незручності на мості

фото з архіву

Під час звіту голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко вибачився перед жителями Черкащини за незручності з ремонтом дамби.

«Повірте, там непросто, багато було складнощів, виявлених під час будівництва. Робота йде ,не стоїть на місці!» – запевнив голова ОДА.

Він пояснив, що ремонт був необхідний, бо міст був в аварійному стані, там провалювалися авто. Поряд з тим, Ткаченко сподівається, що Служба автодоріг області, підрядні організації зроблять все можливе, щоб до кінця року відкрити і другу полосу через міст.

Депутат Черкаської облради Юрій Ботнар під час сесії обурився діям влади, яка не може забезпечити ефективний ремонт мосту через Дніпро.

- 20 червня, коли починали ремонт, нам обіцяли що ремонт триватиме 4-6 місяців, при цьому 4 місяці – це укладання асфальтного покриття, а ще 2 місяці – це зовнішні роботи, які не потребуватимуть перекриття руху. Зараз же мешканці області досі змушені щодня стикатись з незручностями.

Ботнар навів у якості прикладу Китай, де за три місяці реконструюють складніші об’єкти, ніж черкаський міст, та попросив притягти винних до відповідальності.

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