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Ткаченко проігнорував зауваження щодо «лобіювання інтересів Косюка», хоч на Чигиринщині вже блокують депутатів

22 грудня 2017, 12:06 Новини Черкас та Черкаської області
Голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко прозвітував на сесії Черкаської облради, розповів про розвиток економіки, залучення інвесторів, втілення ряду проектів, децентралізацій ні процеси, розвиток інфраструктури тощо.

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Від деяких депутатів пролунало ряд питань. Зокрема, Валентина Коваленко зауважила, що на Чигиринщині нібито протискується питання будівництво курників та попросила Юрія Ткаченка не лобіювати інтереси Косюка. Згадала Валентина Михайлівна і про підтримку культури.

Вона сказала, що сьогодні депутата Рацівської сільради Ніну Мартиновську, яка виступала проти будівництва пташників насильно заблокували у приміщенні сільради невідомими людьми. Було викликано поліцію.

Як відомо, компанія «Миронівський хлібопродукт» (ТМ «Наша ряба») Юрія Косюка мають намір будувати курники на Чигиринщині.

Юрій Олегович відповів як слід по культурі, проте щодо курників не сказав ні слова… Лунало зауваження щодо курників і від депутатів-свободівців. Юрій Олегович також не обмовився і словом у відповідь

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Коментарі  

 
+6 #3 Дід МаЗай 22.12.2017 16:06
Юрій Олегович собі яець свіжих заробляе. Шо ніпанятно, малята? ;-)
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+18 #2 Фахівець з ОДА 22.12.2017 12:21
У них домовленість. Якщо Ткаченко не перечитиме Косюку, той його втримає в кріслі губернатора. Так кажуть знаючі люди
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+17 #1 Влад 22.12.2017 12:13
А що тут дивного, одне шобло.
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