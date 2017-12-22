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Рибченко розповів про стрижень Вельбівця

22 грудня 2017, 13:16 Новини Черкас та Черкаської області
Голова обласної ради Олександр Вельбівець відзвітував сьогодні на сесії облради про свою роботу впродовж року.

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В обговоренні його звіту взяли участь лише кілька депутатів. Зокрема, депутат Олександр Рибченко зазначив, що знав лише двох великих діячів: першого президента Леоніда Кравчука і Олександра Вельбівця. Обоє змогли пройти між крапельками.

Рибченко похвалив Вельбівця за те, що він підтримує нормальні стосунки з виконавчою владою. І зазначив, що Вельбівець «має стрижень». Він додав, що цей стрижень доволі гнучкий. Вочевидь алюмінієвий. Депутат побажав Вельбівцю титанового стрижня.

У відповідь голова обласної ради зазначив, що різні особи і політичні сили хотіли б спровокувати протистояння між ним і головою ОДА Юрієм Ткаченком, але він цього не допустить заради інтересів області. І він визнав як формальне так і неформальне лідерство Ткаченка.

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Коментарі  

 
0 #6 The Lashes 23.12.2017 10:54
он что в гавно нажрался? :o
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+4 #5 РезидентЪ 23.12.2017 04:52
Да-да, Ткаченко - это такой вождь, такой лидер, он так ведет за собой, так вдохновляет, особенно когда двух слов связать не может.
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+18 #4 Сашко 22.12.2017 14:48
Вельбівець у Лисянці перед пенсіонерами піариться, що він "спасатєль" Лисянщини! Якби не він - "червоне сонечко", то у Лисянці всі б були в ще більшому "ауті"! Цього діяча потрібно вже давно бортувать! Дивує, як здулися перед Сашенькою, Мушіяка, Булатецький! Де ваш хрип Миколо Івановичу? Розкажіть виборцям, як ви стали блазнями, перед лисянським регіоналом - пристосуванцем! ?
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+14 #3 Коваль 22.12.2017 14:43
І цікаво наскільки той стрижень довгий та товстий. Не зламається?:)))
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+7 #2 Коваль 22.12.2017 14:41
Гріхи наші тяжкії...
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+12 #1 черкащанин 22.12.2017 14:07
Який там стрижень,гнилий , як лисянський кізяк.
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