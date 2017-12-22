Рибченко розповів про стрижень Вельбівця

Голова обласної ради Олександр Вельбівець відзвітував сьогодні на сесії облради про свою роботу впродовж року.

В обговоренні його звіту взяли участь лише кілька депутатів. Зокрема, депутат Олександр Рибченко зазначив, що знав лише двох великих діячів: першого президента Леоніда Кравчука і Олександра Вельбівця. Обоє змогли пройти між крапельками.

Рибченко похвалив Вельбівця за те, що він підтримує нормальні стосунки з виконавчою владою. І зазначив, що Вельбівець «має стрижень». Він додав, що цей стрижень доволі гнучкий. Вочевидь алюмінієвий. Депутат побажав Вельбівцю титанового стрижня.

У відповідь голова обласної ради зазначив, що різні особи і політичні сили хотіли б спровокувати протистояння між ним і головою ОДА Юрієм Ткаченком, але він цього не допустить заради інтересів області. І він визнав як формальне так і неформальне лідерство Ткаченка.

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