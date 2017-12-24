У Смілі виробляють навігаційні комплекси для системи «Вільха», – ЗМІ

Сучасна українська бойова ракета «Вільха» обладнана навігацією, виробленою у Смілі, повідомляє видання «Сміла.ua».







«Вільха» — український проект зі створення ракетного комплексу з коригованим боєприпасом. Комплекс розроблений на основі реактивної системи залпового вогню 9К58 «Смерч» калібру 300 мм. Варто зазначити, що «Вільха» є важливою складовою у формуванні Україною потужного ракетного щита.

Вперше про проект «Вільха» Президент України Петро Порошенко заявив 27 січня 2016 року на засіданні РНБО. Технічні параметри ракети «Вільха» тримають в секреті. Під проектом «Вільха» фігурує не тільки створення ракети, але й конструювання повноцінного ракетного комплексу. Вважається, що цей комплекс за тактико-технічними характеристиками перевершить всі існуючі розробки. Фахівці запевняють, що ракети «Вільха» є гідною відповіддю російським «Іскандерам-М».

Вже відомо, що «Вільха» обладнана навігацією, виробленою у Смілі на заводі «Орізон». Зв'язок іде в процесі зближення із ціллю і це перша практично керована ракета. Дуже важливо керувати ракетою саме реактивної артилерії. Аналогів цієї ракети у наших "братніх" сусідів немає. Тим часом наші смілянські конструктори продовжують розробляти проект далі. Зараз іде відпрацювання подібного комплексу на ракетному катері. Це вже буде інша ракетна система.

Навесні цього року у присутності Президента України Петра Порошенка відбулись чергові випробувальні пуски ракет комплексу «Вільха» на полігоні в Одеській області. А в листопаді на заводі ДАХК «Артем» розпочався монтаж та налагодження лінії виробництва корпусів ракет «Вільхи».

ДОВІДКОВО.

По-перше, ракета "Вільха" створена з вітчизняних комплектуючих, без використання російських. Звичайно, існує імовірність того, що певні комплектуючі таки можуть бути від іноземних виробників, наприклад, від США. Але дізнатися такі речі буде неможливо. Наразі ракету позиціонують як вітчизняну.

По-друге, "Вільха" має високу маневреність, вона здатна нести різні види бойових частин, які працюють по наземним, морським і повітряний цілям.

За різними даними, ракета зможе нести осколково-фугасні, касетні або термобаричні боєприпаси.

З відкритих джерел відомо, що РСЗВ «Вільха» матиме керований 300-мм ракетний боєприпас, який залежно від завдань може служити і як системою ураження наземних цілей, так і засобом боротьби з водними цілями. Ключовою особливістю «Вільхи» є система наведення і можливість коригування траєкторії вже в польоті. При тому, корекція польоту відбуватиметься не за GPS, сигнали якої можуть бути придушені.

Попри таємність інформації про тактико-технічні характеристики системи, у відкритих джерелах лунали офіційно не підтверджені заяви про підтверджену здатність вражати цілі на відстані 60—120 км. Відхилення від цілі на максимальної дальності не перевищує 7 м. При цьому слід згадати, що максимальна дальність ураження реактивної системи залпового вогню 9К58 «Смерч» становить 90 км.

За словами радника Президента України та волонтера Юрія Бірюкова кожна пускова установка має 12 ракет, кожна ракета несе бойову частину вагою до 250 кг та наводиться на ціль окремо від решти. Вага самої ракети — 900—1000 кг.

На тестових пусках в травні 2017 року випущені з полігону в Одеській області ракети влучили у ціль на полігоні в Херсонській області з відхиленням не більше 15 м.

Всі складові для виробництва «Вільхи» — вітчизняні, включно з новою системою управління, новим ракетним паливом, новою бойовою частиною. Одна з особливостей — система управління ракетою. Вона передбачає корекцію польоту ракети за рахунок імпульсних двигунів. Ракета буде здатна нести різні бойові частини в залежності від призначення.Шасі нової ракетної системи буде виготовлене КрАЗ на базі автомобіля КрАЗ-7634, хоча перші випробування відбувались на шасі МАЗ-543.

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