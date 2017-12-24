Обмін грошових купюр під приводом грошової реформи одна з чергових шахрайських схем, - поліція

Шахраї діють за накатаною схемою: представляються банківськими службовцями, соціальними працівниками та розповідають довірливим жертвам про нібито грошову реформу та термінову необхідність замінити старі грошові купюри на нові. При цьому, чим швидше це вони зроблять, тим краще, адже, якщо вчасно не здійснити дану операцію, можна втратити всі свої заощадження. Подібні злочини переважно вчинюються у віддалених селах, де жертвами зловмисники обирають самотніх літніх людей.

Потерпілі, не перевіряючи документів візитерів, без осторогу впускають їх до себе додому та надають всі кошти для перерахунку та перепису серії і номеру кожної купюри. Але ця процедура необхідна виключно шахраям для втілення свого плану в життя. Зловмисники перераховують гроші та кладуть їх в заздалегідь підготовлений конверт, мотивуючи це тим, що таким чином кошти підготовлені для обміну, проте насправді зловмисники непомітно замінюють конверти, підсовуючи жертві пакунок із звичайними папірцями або сувенірними банкнотами.

Якщо ж громадяни починають сумніватися та не дозволяють «гостям» проводити такі дії з власними коштами, зловмисники використовують запасний план - видивляються місця, куди потерпілі ховають гроші і в той час, коли один із шахраїв відволікає увагу пенсіонера, наприклад проханням попити води, інший йде до схованки і забирає всі заощадження.

Правоохоронці вкотре звертаються до громадян: будьте обачними та не довіряйте незнайомцям, що б ті вам не пропонували. Пам’ятайте, що шахраї не сидять на одному місці, а подорожують по всій Україні. Заїхавши до першого-ліпшого села, розпитують про одиноких пенсіонерів, а далі - лише справа техніки. Загалом, мешканці маленьких населених пунктів добре знають один одного і поява незнайомців відразу помічається, тому при появі підозрілих осіб необхідно відразу повідомити місцеве самоврядування, дільничного офіцера поліції. Також правоохоронці закликають громадян не бути байдужими по відношенню до своїх сусідів - літніх, беззахисних людей, які найчастіше стають жертвами шахраїв. Якщо до вашого будинку завітали незнайомі люди та розпитують про місцевих одиноких пенсіонерів, необхідно не соромитися й зателефонувати до організації, яку вони представляють для встановлення легітимності їх документів, а в разі якщо у вас виникають сумніви щодо цих громадян повідомте про таємничих відвідувачів дільничного офіцера поліції.

Якщо ж після візиту незнайомців ви виявили зникнення певної суми коштів - негайно повідомте про це дільничного офіцера поліції або за телефоном «102». Запам’ятайте, при розкритті таких злочинів головне - не втратити час.

Про це повідомили в ГУ НП Черкаської області.

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