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З дна затопленого кар’єра дістали автомобіль з тілом водія (ФОТО)

26 грудня 2017, 12:29 Новини Черкас та Черкаської області
24 грудня о 16:00 на пункт зв’язку Шполянської пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про автомобіль що знаходиться неподалік від берега у затопленому кар‘єрі. Згідно із повідомленням, всередині салону автомобіля знаходиться людина.

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Для обстеження дна кар’єра на місце події на території Васильківської сільської ради оперативно прибула Смілянська пошуково-рятувальна водолазна служба. Після обстеження дна водойми водолази на глибині 6 метрів за 5 метрів від берега знайшли автомобіль ВАЗ.

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Черговий караул Шполянської пожежно-рятувальної частини застосувавши пожежну драбину та рятувальний човен, а також автокран місцевого підприємства витягнув автомобіль на берег. Всередині салону знаходилось тіло водія.

Обставини події з‘ясовуються. На місці події працює слідчо-оперативна група національної поліції.

Про це інформує прес-служб ДСНС

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