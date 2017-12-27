У Черкасах хтось обікрав… новорічну ялинку (ФОТО)

«Ще в п'ятницю вона була святково прибраною красунею», - пише у Фейсбуці проректор ЧНУ ім. Богдана Хмельницького Галина Гаврилюк.

За її словами, невідомі обікрали новорічну ялинку, яку прикрашали студенти вишу.

«Студрада купувала іграшки, прикрашала, готувала свято, на яке прийшли не тільки студенти, а й діти з нашого мікрорайону. А сьогодні на ній тільки стрічечки на вітрі гойдаються. Навіть кульку ЧНУ вкрали.

Мораль: студенти зробили святковою університетську площу, здали сесію і їдуть додому. Той, хто обшарпав ялинку, позбавив новорічної радості місцевих дітлахів.

Питання: куди вдома можна повісити кульку з написом ЧНУ?», - обурюється пані Гаврилюк.

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