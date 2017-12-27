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У Черкасах хтось обікрав… новорічну ялинку (ФОТО)

27 грудня 2017, 10:45 Новини Черкас та Черкаської області

«Ще в п'ятницю вона була святково прибраною красунею», - пише у Фейсбуці проректор ЧНУ ім. Богдана Хмельницького Галина Гаврилюк.

 

За її словами, невідомі обікрали новорічну ялинку, яку прикрашали студенти вишу.

«Студрада купувала іграшки, прикрашала, готувала свято, на яке прийшли не тільки студенти, а й діти з нашого мікрорайону. А сьогодні на ній тільки стрічечки на вітрі гойдаються. Навіть кульку ЧНУ вкрали.

Мораль: студенти зробили святковою університетську площу, здали сесію і їдуть додому. Той, хто обшарпав ялинку, позбавив новорічної радості місцевих дітлахів.

Питання: куди вдома можна повісити кульку з написом ЧНУ?», - обурюється пані Гаврилюк.

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Коментарі  

 
+1 #6 Дивно 27.12.2017 18:13
Не інакше як обікрав якийсь фанат ЧНУ. Справді, ну кому ще може бути потрібна така кулька?
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+1 #5 Дарагая передача. 27.12.2017 17:38
Хто це?Я кажу,що це москалi з Кривалiвки,або з Хiмселища.Я бачив там їх з прапором Росiї.Мабуть вкрадуть i ялинку бо на червонiй площi нема шо ставити.
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+1 #4 Ченчик 27.12.2017 16:42
Це ті, хто перетворив наше місто в смітник і понівичив більшість нових( правда недолугих) зупинок по всьому місту.......
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+2 #3 Антон 27.12.2017 16:31
Цитую Максим:
Цей "ХТОСЬ" не іначе як москалі кляті, що гноблять рідну неньку Україну. А наш люд працьовитий і не злодії та шкури прродажні.

Однозначно, це акція за наказом Путіна з метою дистабілізації ситуації у центрі України.
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+5 #2 депутат 27.12.2017 13:42
Можливо це хтось робить перші кроки на шляху до влади, адже тим, що не вміють красти немає місця ні де.
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0 #1 Максим 27.12.2017 11:52
Цей "ХТОСЬ" не іначе як москалі кляті, що гноблять рідну неньку Україну. А наш люд працьовитий і не злодії та шкури прродажні.
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