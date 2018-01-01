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МВС просить владу Черкаської області врегулювати ситуацію із газопостачанням у місті Сміла

01 січня 2018, 21:34 Новини Черкас та Черкаської області
Про це сьогодні, 1 січня, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, інформує департамент комунікації МВС України.

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За його словами, у місті Сміла Черкаської області, через мільйонні борги облгазу від фірми-посередника, без тепла може залишитися близько 70 тисяч місцевих мешканців.

Ще на початку грудня 2017 року правоохоронці встановили осіб, які організували схему по заволодінню коштів, одержаних від споживачів за надані послуги з теплопостачання. Двом учасникам оборудки повідомлено про підозру. Екс-директора державного підприємства було затримано.

Вказані кошти призначалися для розрахунків з національною акціонерною компанією. Злочинні дії фігурантів справи стали наслідком незабезпечення теплом жителів м. Сміла та зриву опалювального сезону через вимкнення частини котелень.

Один із фігурантів справи, обіймаючи посаду керівника державного підприємства, разом з керівником підконтрольної комерційної структури у сфері теплопостачання розробили злочинну схему. Шляхом внесення недостовірних даних до квитанцій ряду споживачів м. Сміла заволоділи десятками мільйонів гривень.

«Ситуація є досить напруженою. У разі відключення газопостачання, без тепла залишиться ціле місто, що може спричинити техногенну надзвичайну ситуацію та протести населення. Дав розпорядження керівництву Національної поліції та Держслужби з надзвичайних ситуацій взяти під контроль можливі наслідки», ‑ зазначив Сергій Яровий.

Окрім цього, він закликає керівництво області та місцевої влади терміново зробити все можливе, аби врегулювати ситуацію.

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Коментарі  

 
+3 #2 старий 02.01.2018 11:59
Відомо хто вкрав відома сума. В чім справа далі?
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+4 #1 депутат 02.01.2018 09:43
При чому тут місцева влада, коли одні заборгували за газ іншим от, і розбирайтесь, а не робіть заручниками людей. Можливі наслідки, це відключення подачі газу, чи протести населення?
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