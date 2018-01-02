Водій у Черкасах пив каву на зупинці, перегородивши дорогу іншим автівкам

Автобус 24-го маршруту в 7:56 п'ять хвилин пив каву в кавашопі на зупинці вулиці Зелена. Просто на зупинці, переговоривши дорогу іншим автобусам, тому що водії працюють по 16 годин. Про це у «Фейсбуці» 31 грудня написав член черкаського виконкому Роман Ганзевич, заявивши, що цей допис є його офіційним зверненням до управління транспорту Черкаської міської ради.



«Прошу надати відповідь чи вкладаються перелічені факти в договір з перевізником Авто-ТЮЛ»?» – поцікавився Ганзевич.

Згодом він оприлюднив відповідь управління транспорту, яку подаємо дослівно:

«…звернення стосовно автобусного маршруту №24 розглянуто спільно з керівництвом ТОВ "Авто-ТЮЛ". З водієм проведено індивідуальну співбесіду та попереджено про недопустимість подібних випадків. За поясненнями водія він самовільно відхилився від графіку руху та простояв на зупинці "Вул. Бидгощська" близько п'яти хвилин, оскільки його обігнав автобусний маршрут №115, а напрям руху в них накладається. Водій визнав свою провину. Що стосується часу роботи та відпочинку водія, то дані факти перевIDіряються та контролюються Управлінням Укртрансбезпеки в Черкаській області», – йдеться у відповіді.

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