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Скликається сесія Черкаської міської ради. Порошенківець сердиться, що треба працювати

03 січня 2018, 18:20 Новини Черкас та Черкаської області
У п’ятницю, 5 січня, о 10.00 скликається  сорок п’яте позачергове пленарне засідання другої сесії Черкаської міської ради  у  сесійному залі Черкаської міської ради (бульв. Шевченка, 307) з розгляду галузевих питань.

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Порядок денний буде оприлюднено  згодом, інформують а сайті Черкаської міськради

«Вже вкотре призначається позачергова сесія, фактично за півтора дні. Я вже якось робив зауваження з цього приводу, адже люди планують свій час, тому сесії мають бути черговими, запланованими заздалегідь. Тим паче в період новорічних свят, коли майже всі депутати або у відпустках або в сімейних справах. Відповідно, група «Солідарність» не буде присутня на позачерговій сесії 5 січня. Проте ми готові в повному складі працювати з 15 січня 2018 року. Усім приємних свят!» - заявляє депутат фракції «БПП-Солідарність» Костянтин Чернецький.

Допис депутата у «Фейсбуці» вподобав секретар міськради Олександр Радуцький, свободівець Андрій Куча, інші депутати, зокрема, Руслан Зоря, Олександр Савенко тощо.

«Тобто все гаразд і депутати місцевої ради мають повне право відпочивати до 15-го числа. А те, що не затверджений бюджет на 2018 рік, нікого не хвилює?» – дивується один з користувачів Александр Билыч.

Нагадаємо, що Черкаси – єдине місто, що залишилося без бюджету на новий рік.

До слова, Чернецький вже висловлював незадоволення тим, що часто не вистачає часу для підготовки до позачергових сесій.

"Люди коли навіть ідуть в бар, то заздалегідь домовляються..." - скаржився він на одній з сесій.

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