У Городищі відкопали авіабомбу часів Другої світової війни (ФОТО)

Копаючи у своєму дворі яму під туалет, 29 грудня житель Городища знайшов стару іржаву залізяку, зовні схожу на бомбу. Спочатку лопата наткнулася на метал, а потім показався хвостовик авіабомби. Тому господар проявив розсудливість і звернувся в службу спасіння 101, пише «Нова Доба».







На місце події приїхала бригада рятувальників, дістали 50-кілограмовий боєприпас. Спочатку подумали, що то артилерійський снаряд з привареним хвостовим стабілізатором – така собі авіабомба-саморобка. Та потім експерти встановили, що це німецька авіабомба SD-50 часів Другої світової війни. Вірогідно, що бомба була скинута з літака, вертикально увійшла у землю, але не розірвалася. Напевно це було на початку лютого 1944 року, коли війська червоної армії вибивали гітлерівців з території Городищини. Це була складова частина великої Корсунь-Шевченківської наступальної операції. У бомбі й досі зберігалася вибухова речовина, тож вона несла потенційну небезпеку.

Було прийнято рішення викликати групу саперів із Черкас, щоб вони спеціальним обладнанням дослідили і прилеглу територію. Адже бої тут велися дуже жорстокі, тож земля може зберігати ще багато небезпечного. Снаряд виявили у приватному домоволодінні по вулиці Некрасова – це у центральній частині Городища. Сапери обстежили прилеглу територію на вміст інших вибухонебезпечних предметів. На щастя, більше нічого не знайшли. А цей «сувенір війни» наступного дня знищили шляхом підриву на спеціальному полігоні. Авіабомба стала вісімнадцятою, яку піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення знищили на території області у 2017 році.

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