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Бондаренко пояснив, як можна було ухвалити бюджет і без виконкому

05 січня 2018, 12:51 Новини Черкас та Черкаської області
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко пояснив журналістам, чому вважає, що сесія міської ради може ухвалити бюджет і без попереднього погодження виконкомом.

Фото Олександра Рибалки

Фото Олександра Рибалки


Законом передбачено, що проект бюджету на сесію ради подає її «виконавчий орган». А одним із «виконавчих органів» є фінансовий департамент.

– Ми були заручником ситуації в нашій країні, коли Національна комісія з питань енергетики не збиралася, коли людина була на лікарняному. На сьогоднішній день, якщо заступники міського голови хворі і дехто не може приїхати – то що, колапс? Колапсу не може бути! Є виконавчі органи, є міський голова. І я як міський голова подав і вніс у порядок денний сесії питання про бюджет відповідно до доручення бюджетної комісії Черкаської міської ради. Ця комісія дала мені доручення затвердити схему 1/12 (порядок, за яким щомісячний бюджет міста має складати 1/12 торішнього, – ред.) і винести на розгяд міської ради проект бюджету на 2018 рік, – сказав Бондаренко.

Нагадаємо, бюджет міста Черкас на 2018 рік досі не ухвалено через систематичні зриви засідань міськвиконкому, а також зрив двох сесій – напередодні Нового року і сьогоднішньої. На сьогоднішню сесію прийшло лише 12 депутатів.

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