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Радуцький з «Фейсбука» звертається до працівників бюджетних установ. Джуган фіксує порушення

05 січня 2018, 12:55 Новини Черкас та Черкаської області
Секретар Черкаської міськради Олександр Радуцький, який не повідомляє, де саме перебуває в час новорічних канікул, звернувся через соцмережі до громадськості.

Фото з архіву

Фото з архіву

«Звертаюся до 15 тис. працівників бюджетних установ. Ваш найближчий аванс зараз залежить від бюджетного розпису 1/12 Департамента фінансової політики та розпорядження мера Анатолія Бондаренка щодо цього фінансування. На даний час цих документів в міському держказначействі офіційно не зареєстровано. В черговий раз ми бачимо маніпулювання з боку міського голови. Наталія Джуган та Анатолій Бондаренко! Надайте офіційно документи. На розгляд їх в казначействі є три дні», – дає поради через інтернет Олександр Романович.

«Якось аж смішно,якби не було сумно!» – зреагувала керівник департаменту фінансів Наталія Джуган на допис секретаря міськради.

«Це порущення процедури! Попередньо я особисто проводила нараду за участю держказначейства. Пані керівник відмовила приймати документи ,що не відповідають процедурі ,визначеній ст.79 БКУ. А працівники бюджетних установ це прекрасно всі розуміють!» – роз’яснює Радуцькому Джуган

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До слова, сьогодні депутати зірвали позачергову сесію міськради, де мали розглядати бюджетне питання. Радуцького серед присутніх не було…

Де відпочиває Олександр Романович, наразі невідомо....

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Коментарі  

 
+1 #12 Павел II 05.01.2018 18:04
Джуган захворіла зірковою болячкою. Втратила почуття самозбереження і порядності, тиче дулі тим, з рук кого стала ненажерливою скотинякою. Час розсудить, де закон, а де тупорилість.
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+4 #11 рот-фронт 05.01.2018 16:17
вони почубляться обоє між собою а холопи -прості люди відчують все на собі.
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+6 #10 Філолог 05.01.2018 15:58
Цитую Через виконком:
Цитую рада:
Ніхто не читає Законів.

Директор департаменту фінансової політики Наталія Джуган на сьогоднішній сесії наголосила, що через виконком ,який не зібрався вчасно і не подав бюджет, черкащани не мають документу за яким живе місто.

А чому на виконком не ходить права рука чи нога, креатура мера Буданцев? Пройшла любов, зівяли помідори?
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0 #9 рітуал 05.01.2018 15:44
а на фоткі таки ж гарні!
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+8 #8 Виконком вибирав МЕР 05.01.2018 14:46
Цитую ляля:
отож так пані Джуган мати случайнте связі! :lol:

Наталія Джуган на сьогоднішній сесії наголосила, що через виконком ,який не зібрався вчасно і не подав бюджет, черкащани не мають документу за яким живе місто.

http://procherk.info/news/7-cherkassy/59315-ninishnja-miskrada-peretvorilasja-na-dogovornjak-bondarenko
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+2 #7 Виконком вибирав МЕР 05.01.2018 14:41
Думаю, якби сьогодні зібралася рада, можна було б прийняти бюджет в обхід виконкому», – сказала вона. http://procherk.info/news/7-cherkassy/59315-ninishnja-miskrada-peretvorilasja-na-dogovornjak-bondarenko
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+11 #6 Через виконком 05.01.2018 14:40
У Держказначейств і відмовили у виділенні коштів у відповідь на прохання міського голови, без рішення виконкому
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+9 #5 Через виконком 05.01.2018 14:37
Цитую рада:
Ніхто не читає Законів.

Директор департаменту фінансової політики Наталія Джуган на сьогоднішній сесії наголосила, що через виконком ,який не зібрався вчасно і не подав бюджет, черкащани не мають документу за яким живе місто.
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+11 #4 ляля 05.01.2018 14:26
отож так пані Джуган мати случайнте связі! :lol:
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+5 #3 рада 05.01.2018 14:18
Ніхто не читає Законів.
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