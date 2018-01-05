Радуцький з «Фейсбука» звертається до працівників бюджетних установ. Джуган фіксує порушення

«Звертаюся до 15 тис. працівників бюджетних установ. Ваш найближчий аванс зараз залежить від бюджетного розпису 1/12 Департамента фінансової політики та розпорядження мера Анатолія Бондаренка щодо цього фінансування. На даний час цих документів в міському держказначействі офіційно не зареєстровано. В черговий раз ми бачимо маніпулювання з боку міського голови. Наталія Джуган та Анатолій Бондаренко! Надайте офіційно документи. На розгляд їх в казначействі є три дні», – дає поради через інтернет Олександр Романович.
«Якось аж смішно,якби не було сумно!» – зреагувала керівник департаменту фінансів Наталія Джуган на допис секретаря міськради.
«Це порущення процедури! Попередньо я особисто проводила нараду за участю держказначейства. Пані керівник відмовила приймати документи ,що не відповідають процедурі ,визначеній ст.79 БКУ. А працівники бюджетних установ це прекрасно всі розуміють!» – роз’яснює Радуцькому Джуган
До слова, сьогодні депутати зірвали позачергову сесію міськради, де мали розглядати бюджетне питання. Радуцького серед присутніх не було…
Де відпочиває Олександр Романович, наразі невідомо....
А чому на виконком не ходить права рука чи нога, креатура мера Буданцев? Пройшла любов, зівяли помідори?
Наталія Джуган на сьогоднішній сесії наголосила, що через виконком ,який не зібрався вчасно і не подав бюджет, черкащани не мають документу за яким живе місто.
http://procherk.info/news/7-cherkassy/59315-ninishnja-miskrada-peretvorilasja-na-dogovornjak-bondarenko
Директор департаменту фінансової політики Наталія Джуган на сьогоднішній сесії наголосила, що через виконком ,який не зібрався вчасно і не подав бюджет, черкащани не мають документу за яким живе місто.