Радуцький з «Фейсбука» звертається до працівників бюджетних установ. Джуган фіксує порушення

Фото з архіву

Секретар Черкаської міськради Олександр Радуцький, який не повідомляє, де саме перебуває в час новорічних канікул, звернувся через соцмережі до громадськості.

«Звертаюся до 15 тис. працівників бюджетних установ. Ваш найближчий аванс зараз залежить від бюджетного розпису 1/12 Департамента фінансової політики та розпорядження мера Анатолія Бондаренка щодо цього фінансування. На даний час цих документів в міському держказначействі офіційно не зареєстровано. В черговий раз ми бачимо маніпулювання з боку міського голови. Наталія Джуган та Анатолій Бондаренко! Надайте офіційно документи. На розгляд їх в казначействі є три дні», – дає поради через інтернет Олександр Романович.

«Якось аж смішно,якби не було сумно!» – зреагувала керівник департаменту фінансів Наталія Джуган на допис секретаря міськради.

«Це порущення процедури! Попередньо я особисто проводила нараду за участю держказначейства. Пані керівник відмовила приймати документи ,що не відповідають процедурі ,визначеній ст.79 БКУ. А працівники бюджетних установ це прекрасно всі розуміють!» – роз’яснює Радуцькому Джуган

До слова, сьогодні депутати зірвали позачергову сесію міськради, де мали розглядати бюджетне питання. Радуцького серед присутніх не було…

Де відпочиває Олександр Романович, наразі невідомо....

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