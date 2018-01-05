Підсумки тижня: святкування Нового року і пристрасті навколо міського бюджету Черкас

«Прочерк» підводить підсумки першого тижня нового 2018 року.

Святкування Нового року, як завжди, для одних черкащан стало найкращим відпочинком, для інших – важкою роботою. Зокрема, непросто було комунальникам, яким довелося після новорічної ночі прибирати Соборну площу Черкас, буквально завалену сміттям.

Додалося роботи і лікарям – впродовж новорічної ночі травми різного характеру тільки в Черкасах отримали 30 осіб. У одного з черкащан в руках вибухнула петарда.

Масове використання піротехніки в новорічну ніч обурило багатьох черкащан. «Центр міста, феєрверки бахкали 48 хвилин рівно, я засікав. І в це в час, коли в країні війна та в час, коли в людей, за їх же словами, немає грошей…» – писали вони в соціальних мережах. А перед цим священики закликали батьків не купувати своїм дітям піротехніку, яка мало того, що є небезпечною, але також створює дискомфорт для багатьох сусідів, у тому числі й для тих, хто пройшов через війну.

Патрульні ж виїжджали новорічної ночі на 60 викликів. Головним чином це були конфлікти та сімейні сварки. На жаль, як з’ясувалося згодом, у місті сталося також вбивство.

Новорічні свята стали приводом для політичних супротивників міського голови Черкас у черговий раз проігнорувати бюджетний процес. Як відомо, до Нового року головний фінансовий документ не вдалося ухвалити через систематичний зрив засідань міськвиконкому та через зрив передноворічної сесії міськради.

Щоб таки прийняти бюджет, міський голова Анатолій Бондаренко скликав на 5 січня позачергову сесію. Проте з 41 депутата на неї прийшло лише 12.

Депутат від БПП Солідарність Костянтин Чернецький зарані повідомив, що разом з колегами-порошенківцями не прийде на сесію, бо депутати мають сімейні справи. Секретар міськради Олександр Радуцький написав у соцмережі: «Вот як приймуть ЗУ про зарплати місцевим депутатам, то й 2 січня можна на роботу…». Підтримав його і свободівець Андрій Куча, очевидно, говорячи від імені всієї «свободівської» фракції. А представник ПВД Олександр Згіблов написав, що його однодумці голосуватимуть за бюджет тільки після його схвалення виконкомом.

У результаті сесію 5 січня було зірвано, а бюджет не прийнято. Затягування з ухваленням бюджету створює в місті численні соціальні проблеми. Міський голова Анатолій Бондаренко заявив, що на наступний вівторок призначено засідання виконкому, який зробить ще одну спробу ухвалити бюджет і передати його на розгляд сесії. Він також погодився згодом розпустити виконком і змінити його структуру.

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