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Через неприйняття бюджету перед черкаською міськрадою організовують трибуну

09 січня 2018, 07:06 Новини Черкас та Черкаської області
У Черкасах назріває порушення прав його мешканців. Це спричинено неприйняттям бюджету міста на 2018 рік! А це тягне за собою: невиплату заробітної плати; призупинення соціальних програм; неможливість закупівлі ліків у медичні заклади.

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У зв’язку з цим 9 січня 2018 року о 9.30. на площі перед міською радою з метою захисту своїх прав, організовується збір мешканців міста, зазначає у «Фейсбуці» Тарас Щербатюк, представник ГО «Черкаський правозахисний центр».

Основні питання, які будуть підняті: прийняття бюджету міста на 2018 рік; розпуск міської ради та виконавчого комітету ЧМР, які своєю бездіяльністю спричинили порушення прав мешканців міста.

На площі буде організовано народну трибуну де кожен зможе висловитись та задати питання міському голові та депутатам!

Запрошуються депутати, міський голова та мешканці міста.

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Коментарі  

 
+1 #1 Савр 09.01.2018 07:10
Тим самим 'примирять' дерибанщиків і вони понуро підуть на сесію.
Маніпуляція,не більше.
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