У ДФС озвучили сумну статистику за минулий рік: більше 700 підприємців припинили діяльність

За повідомленням управління обслуговування платників ГУ ДФС у Черкаській області за 2017 рік кількість ново зареєстрованих суб’єктів господарської діяльності регіону склала 9012, у т.ч. 1564 юридичних осіб та 7448 фізичних осіб – підприємців. За 12 місяців 2016 року зареєструвалося 8344 платники (у т.ч. 6246 ФОП).

Водночас на 31 грудня 2017 року припинено 9796 суб’єктів господарської діяльності: 651 юридична особа та 9145 – ФОП. У січні-грудні 2016 року було припинено 7617 платників: 448 юридичних осіб та 7617 фізичних осіб - підприємців.

Статистика ново зареєстрованих підприємців за 2017 рік: січень – 878, лютий – 1107, березень – 919, квітень – 566, травень – 486, червень – 561, липень – 479, серпень – 529, вересень – 570, жовтень – 491, листопад – 486 та грудень – 376.

Статистика припинення підприємців за 2017 рік: січень – 3267, лютий – 1136, березень – 719, квітень – 430, травень – 524, червень – 429, липень – 391, серпень – 369, вересень – 470, жовтень – 414, листопад – 432 та грудень – 564.

Кількість зареєстрованих на 31.12.2017 платників у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків Черкаської області 1245054. На 31 грудня 2016 року в реєстрі перебувало 1245771 особа. Реєстраційний номер облікової картки одержало у січні – грудні 2017 року 973 іноземних громадянина (у 2016 – 964). За 2017 рік внесено 41997 змін до реєстраційних даних (у 2016 – 39345).

Кількість зареєстрованих платників податку на додану вартість на 31 грудня 2017 року становила 6164. Для порівняння: на 31 грудня 2016 року платниками ПДВ були зареєстровані 6013 осіб.

Нагадування та найближчі податкові заходи для платників

1) 10 січня – перший семінар Головного управління ДФС у Черкаській області для підприємців – фізичних осіб і громадян з висвітлення новацій – 2018. Після семінару усі бажаючі підприємці, громадяни і самозайняті особи отримають інформаційну та практичну допомогу у заповненні звітності за 2017 рік. Підприємці м.Черкас отримають пам’ятку про сплату податків у 2018 році (ставки, терміни сплати). Місце проведення заходу: актова зала будівлі головного управління ДФС у Черкаській області (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, другий поверх). Початок: 10.00 год.

2) 19 січня 2018 року – граничний термін сплати ФОП – платниками єдиного податку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за IV квартал 2017 року в сумі 2112 грн. (740Х3) – 2 та 3 група та в сумі 1056 грн. (352Х3) – 1 група;

– граничний термін сплати ФОП – платниками єдиного податку 1 та 2 груп єдиного податку за січень 2018 року;

– граничний термін подання заяви ФОП – платниками єдиного податку, які у IV кварталі 2017 року перевищили відповідний обсяг доходу на перехід на іншу групу єдиного податку (для платників 1 або 2 групи) або відмовитись від застосування спрощеної системи;

3) 26 січня – Національний податковий форум у м.Київ «Закриваємо рік: звітність та виправлення помилок попередніх звітних періодів» – проводить ДП «Сервісно-видавничий центр» за участі фахівців Державної фіскальної служби України;

4) 29 січня – семінар Головного управління ДФС у Черкаській області для підприємців – фізичних осіб і громадян на тему: «Відповіді на запитання про звітність ФОП за 2017 рік». Місце проведення заходу: актова зала будівлі головного управління ДФС у Черкаській області (м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, другий поверх). Початок: 10.00 год.

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