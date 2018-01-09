Юрист фахово розповів про правові аспекти «бюджетного колапсу»

У вівторок – виконком, у середу – сесія міської ради. Чого очікувати? НА що слід звернути увагу? Про це міркує юрист, автор програми «72 години» Валерій Макєєв.

Нижче пряма мова:

«Хочу звернути на деякі правові аспекти , щодо «бюджетного колапсу».

Щодо питання про те, чи можливо обійти «виконавчий комітет» при розгляді питання про міський бюджет.

Дуже спірна думка, яка є, скоріш за все, помилковою: «Законом передбачено, що проект бюджету на сесію ради подає її «виконавчий орган». А одним із «виконавчих органів» є фінансовий департамент», - Бондаренко

Без виконавчого комітету – тут ніяк. У відповідності до пріоритетного законодавства, щодо адміністрування місцевого самоврядування, а саме: ч.1 ст.51 ЗУ «Про місцеве самоврядування», Виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень.

Ч.2 ст.52 ЗУ «Про місцеве самоврядування» встановлено Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради і зазначено, що Виконавчий комітет ради:

1) попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради.

Питання процедури прийняття бюджету також регулює Бюджетний Кодекс.

У відповідності до ч.2 ст.77 Бюджетного Кодексу ,Місцеві бюджети затверджуються рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради до 25 грудня (включно) року, що передує плановому.

Не прийняття Бюджету у встановлений строк вже є значимим порушенням закону. В залежності від наслідків такого порушення ( не отримання своєчасно і в повному обсязі заробітньої платни бюджетниками, затримка оплати тепло – електро - водопостачаьних послуг, що може призвести до порушення «норм життєдіяльності в територіальній громаді», або ( при найгіршому розвитку) до техногенних катастроф), виникає дисциплінарна, адміністративна та кримінальна відповідальність осіб, дії яких або бездіяльність призвели до таких наслідків.(Т.з. «політичну відповідальність» залишимо поза дужками).

У відповідності до ч.1 ст.79 Бюджетного Кодексу встановлена норма, за якою «якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про місцевий бюджет, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцева державна адміністрація або виконавчий орган місцевої ради мають право здійснювати витрати місцевого бюджету лише на цілі, визначені у рішенні про місцевий бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про місцевий бюджет на наступний бюджетний період, схваленому Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією чи виконавчим органом місцевої ради та поданому на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної місцевої ради.

При цьому щомісячні бюджетні асигнування місцевого бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про місцевий бюджет на попередній бюджетний період

Що тут цікавого? Колізія законодавства. За ч.3 ст.78 Бюджетного Кодексу, Місцевий бюджет виконується за розписом, який затверджується керівником місцевого фінансового органу. До затвердження розпису місцевого бюджету керівником місцевого фінансового органу затверджується тимчасовий розпис місцевого бюджету на відповідний період. Керівник місцевого фінансового органу протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням.

У комплексі, за ч.1 ст.79 та ч.3 ст.78 , ВИКОНАВЧИМ ОРГАНОМ, який проводить розпис та здійснює платежі є не Виконком в цілому, а ( для Черкас) департамент бюджетної політики . Та, як ми бачили вище, за ч.1 ст.51 ЗУ «Про місцеве самоврядування», виконавчим органом є виключно Виконавчий Комітет.

Так. Наявна певна колізія. Та, Казначейство, 100% - нею не буде перейматись. Такий «звичай ділового обороту» у казначействі. І з цим нічого не поробиш. Фінансові Органи мають бути не креативні а консервативні. Це нормально.

Тому, приймаємо як належне, що єдиним статусним виконавчим органом є Виконавчий Комітет, і без прийняття Ним ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ – навіть на 1/12 видатки не можуть здійснюватись. Відсутність рішення Виконавчого Комітету створює реальний колапс.

Як довго таке може тривати? Закон не передбачає. Тут вже «гра нервів»: хто перший не витримає: «народ» чи «влада».

АЛЕ – ВИХІД ЗАВЖДИ Є! І не один

Варіант 1: Виконком у вівторок з розгону приймає проект бюджету і направляє його на розгляд в раду. Що це дає? Можливість жити за розписом 1/12 попереднього року.

І все.

Не думаю, що сама «Черкаська міська рада» поступиться принципами, ключовий з яких: «Виконком – ГЕТЬ» ( У нинішній її формі).

Це також не вирішує питання належного фінансування ВСІХ видатків у очікуваному розмірі, але «відміняє або відтерміновує колапс».

Варіант 2: Виконком у вівторок нічого не приймає. З будь- яких причин. Колапс продовжується.

І є ціла низка варіантів його вирішення:

- Міському голові скасувати «якесь» із попередніх своїх «вет» щодо розпуску виконкому і міській раді консолідуватись на обранні виконкому за старими правилами,

- Змінити правила щодо виконкому. Наприклад – збільшити склад виконкому до кількості, яка за відсутності «наявних сьогодні хворих» дозволила б приймати ефективні рішення щодо бюджету.

- *** інші варіанти» - розяснює юрист.

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