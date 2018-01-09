реклама
5TV

Виконком у Черкасах знову не відбувся... Бюджету немає, зате є манекени (ФОТО)

09 січня 2018, 09:44 Новини Черкас та Черкаської області
Лист в Держказначейство направив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, де повідомив, що готовий підписати розпорядження про фінансування 1/12 бюджету.

1515159884_uo0a4460-2

«Це хоч і є перевищення обов’язків, та я готовий, заради людей, щоб вони отримували зарплату! Але Держказначейство каже, що не прийматиме документи…» – зазначив мер на сьогоднішньому засіданні виконкому. Нагадаємо, на виконкомі мають розглянути бюджет міста. Черкаси - єдиний обласний центр, який досі не прийняв міський бюджет.

Поки кворуму немає...  Гура, Буданцев, Радуцький, Сотуленко, Коломоєць відсутні…

"Є такі, що лікуються, за кордоном, ще десь, а дехто ходить по міськраді поза углами і дивиться, чим все кінчиться", - сказав Бондаренко.

Мер сказав також, що на завтрашню сесію за попередніми даними має прийти 21 депутат. Адже секретаріат обдзвонив депутатів і отримав підтвердження.

«Сьогоднішня ситуація поглиблюється. Після виконкому ще збиратимемося з державним казначейством… треба вирішувати ситуацію», – сказав мер.

Головний фінансист мерії Наталія Джуган каже, що отриману цього місяця з бюджету субвенцію неможливо буде розподілити у разі неприйняття бюджету.

– Це неприпустимо! Люди після свят витратилися, і надходить час платити аванс. Але виконком ніяк не подасть на розгляд сесії проект бюджету, і сесія не має що затверджувати. Ми подавали в казначейство розрахунок на 1/12 бюджету, тобто життя за частиною коштів, що є розрахунком за прогнозними показниками минулого року. Але поки що Держказначейство не приймає розрахунки. Сподіваюся, у виконкому вистачить здорового глузду зібратися! Вони не мають заграватися в політику! – заявила Наталія Джуган.

Керівник департаменту освіти і гуманітарної політики Черкаської міськради Ігор Волошин зазначив, що вже слід проплачувати кошти на енергоносії, а з 15 січня, коли діти вийдуть з канікул, слід буде планувати харчування в садочках і школах. Однак з цим виникнуть проблеми, якщо не буде прийнято бюджет.

До слова, перед тим, як почали збиратися люди на виконком, колишній член виконкому Дмитро Кухарчук влаштував акцію з манекенами.

26220716_10210419150330317_6256647161519269543_o

Сам Анатолій Бондаренко сказав, що сподівається все таки на те, що ситуація вирішиться.

реклама

Коментарі  

 
+1 #7 забурелий 09.01.2018 18:15
Цитую обурений:
А "Надія" в своєму репертуарі! Ти, "Надій" з вільних демократів чи БПП? Совісті у вас немає ні в кого! Чого ви саботуєте сесії, а потім звинувачуєте мера? Якщо така бидлота -депутати зібрались, тільки свої мільони рахуєте, то де візьметься в місті порядок? Бог - не теля- баче звіттиля! Воно вам так просто не минеться.

Шановний ви моменше слухайте, що на базарі кажуть, а вчить законодавство. Бюджет повинен спочатку розглянути виконком, а два батьківщинця члени виконкому вже скоро півтора місяця на лікарняному, не ходять на засідання виконкому, тому і не розглядається бюджет. Мабуть комусь це вигідно неприйняття бюджету, щоб заробити політичні дивіденти. Тому беріть Майбороду і йдіть іх лікувати, щоб був кворум. А ви з хворої голови хочете на здорову всі шишки перекласти.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
-2 #6 обурений 09.01.2018 17:23
А "Надія" в своєму репертуарі! Ти, "Надій" з вільних демократів чи БПП? Совісті у вас немає ні в кого! Чого ви саботуєте сесії, а потім звинувачуєте мера? Якщо така бидлота -депутати зібрались, тільки свої мільони рахуєте, то де візьметься в місті порядок? Бог - не теля- баче звіттиля! Воно вам так просто не минеться.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+5 #5 відаукується 09.01.2018 15:17
Уведений до складу виконкому опозиціонер підконтрольний Тулубу
07 травня 2013, 08:49 Новини Черкас та Черкаської області
За вказівкою «губернатора» в склад виконавчого комітету вводять головного опозиціонера, голову обласної організації «Батьківщина» Анатолія Бондаренка, якого до цього, два роки тому, губернатор ганьбив, звинувачував у кримінальних злочинах, звинувачував у тому, що він підробляв собі диплом про вищу освіту, і ці звинувачення не зняті, не спростовані, але фракція «регіонів», фракція комуністів, по команді «губернатора», одностайно голосує за введення лідера опозиції в склад виконавчого комітету.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+3 #4 Дивно 09.01.2018 14:50
Ну, депутати, їх обирали містяни. А виконком це орган міського голови. Якщо виконком імотентний, то це говорить про те, що і мер у такому же стані.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
-6 #3 Геннадий 09.01.2018 12:27
Не надо так писать на Анатолия Васильевича.Не все так просто он еще учится и еще у него все впереди.просто во всем виновата ОПГ .вот он с ними разберется и у него все получится.несмотря на все это он переживает за город и что в нем происходит.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
0 #2 ХМ 09.01.2018 10:57
Цитую Надія.:
Залізяка дохазяйнувався. Місто потопає в смітті. Дороги які щойно ремонтував, в окремих містах уже потребують ремонту. Бюджету не має. Толя ,може ти підеш?

у вас є альтернатива??? Баба Одарка чи Паша карась??
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+10 #1 Надія. 09.01.2018 10:25
Залізяка дохазяйнувався. Місто потопає в смітті. Дороги які щойно ремонтував, в окремих містах уже потребують ремонту. Бюджету не має. Толя ,може ти підеш?
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама Хінкалі

НОВЕ НА САЙТІ

В Україні відзняли найбільший телесеріал-мелодраму про життя у Черкасах
Аномальна погода: на Черкащині серед зими з'явилися гриби (ФОТО)
У Черкасах живуть 5 символів Нового року, які стали зірками інтернету (ФОТО)
Театр
Loading...