Виконком у Черкасах знову не відбувся... Бюджету немає, зате є манекени (ФОТО)

«Це хоч і є перевищення обов’язків, та я готовий, заради людей, щоб вони отримували зарплату! Але Держказначейство каже, що не прийматиме документи…» – зазначив мер на сьогоднішньому засіданні виконкому. Нагадаємо, на виконкомі мають розглянути бюджет міста. Черкаси - єдиний обласний центр, який досі не прийняв міський бюджет.
Поки кворуму немає... Гура, Буданцев, Радуцький, Сотуленко, Коломоєць відсутні…
"Є такі, що лікуються, за кордоном, ще десь, а дехто ходить по міськраді поза углами і дивиться, чим все кінчиться", - сказав Бондаренко.
Мер сказав також, що на завтрашню сесію за попередніми даними має прийти 21 депутат. Адже секретаріат обдзвонив депутатів і отримав підтвердження.
«Сьогоднішня ситуація поглиблюється. Після виконкому ще збиратимемося з державним казначейством… треба вирішувати ситуацію», – сказав мер.
Головний фінансист мерії Наталія Джуган каже, що отриману цього місяця з бюджету субвенцію неможливо буде розподілити у разі неприйняття бюджету.
– Це неприпустимо! Люди після свят витратилися, і надходить час платити аванс. Але виконком ніяк не подасть на розгляд сесії проект бюджету, і сесія не має що затверджувати. Ми подавали в казначейство розрахунок на 1/12 бюджету, тобто життя за частиною коштів, що є розрахунком за прогнозними показниками минулого року. Але поки що Держказначейство не приймає розрахунки. Сподіваюся, у виконкому вистачить здорового глузду зібратися! Вони не мають заграватися в політику! – заявила Наталія Джуган.
Керівник департаменту освіти і гуманітарної політики Черкаської міськради Ігор Волошин зазначив, що вже слід проплачувати кошти на енергоносії, а з 15 січня, коли діти вийдуть з канікул, слід буде планувати харчування в садочках і школах. Однак з цим виникнуть проблеми, якщо не буде прийнято бюджет.
До слова, перед тим, як почали збиратися люди на виконком, колишній член виконкому Дмитро Кухарчук влаштував акцію з манекенами.
Сам Анатолій Бондаренко сказав, що сподівається все таки на те, що ситуація вирішиться.
Шановний ви моменше слухайте, що на базарі кажуть, а вчить законодавство. Бюджет повинен спочатку розглянути виконком, а два батьківщинця члени виконкому вже скоро півтора місяця на лікарняному, не ходять на засідання виконкому, тому і не розглядається бюджет. Мабуть комусь це вигідно неприйняття бюджету, щоб заробити політичні дивіденти. Тому беріть Майбороду і йдіть іх лікувати, щоб був кворум. А ви з хворої голови хочете на здорову всі шишки перекласти.
07 травня 2013, 08:49 Новини Черкас та Черкаської області
За вказівкою «губернатора» в склад виконавчого комітету вводять головного опозиціонера, голову обласної організації «Батьківщина» Анатолія Бондаренка, якого до цього, два роки тому, губернатор ганьбив, звинувачував у кримінальних злочинах, звинувачував у тому, що він підробляв собі диплом про вищу освіту, і ці звинувачення не зняті, не спростовані, але фракція «регіонів», фракція комуністів, по команді «губернатора», одностайно голосує за введення лідера опозиції в склад виконавчого комітету.
у вас є альтернатива??? Баба Одарка чи Паша карась??