Виконком у Черкасах знову не відбувся... Бюджету немає, зате є манекени (ФОТО)

Лист в Держказначейство направив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, де повідомив, що готовий підписати розпорядження про фінансування 1/12 бюджету.

«Це хоч і є перевищення обов’язків, та я готовий, заради людей, щоб вони отримували зарплату! Але Держказначейство каже, що не прийматиме документи…» – зазначив мер на сьогоднішньому засіданні виконкому. Нагадаємо, на виконкомі мають розглянути бюджет міста. Черкаси - єдиний обласний центр, який досі не прийняв міський бюджет.

Поки кворуму немає... Гура, Буданцев, Радуцький, Сотуленко, Коломоєць відсутні…

"Є такі, що лікуються, за кордоном, ще десь, а дехто ходить по міськраді поза углами і дивиться, чим все кінчиться", - сказав Бондаренко.

Мер сказав також, що на завтрашню сесію за попередніми даними має прийти 21 депутат. Адже секретаріат обдзвонив депутатів і отримав підтвердження.

«Сьогоднішня ситуація поглиблюється. Після виконкому ще збиратимемося з державним казначейством… треба вирішувати ситуацію», – сказав мер.

Головний фінансист мерії Наталія Джуган каже, що отриману цього місяця з бюджету субвенцію неможливо буде розподілити у разі неприйняття бюджету.

– Це неприпустимо! Люди після свят витратилися, і надходить час платити аванс. Але виконком ніяк не подасть на розгляд сесії проект бюджету, і сесія не має що затверджувати. Ми подавали в казначейство розрахунок на 1/12 бюджету, тобто життя за частиною коштів, що є розрахунком за прогнозними показниками минулого року. Але поки що Держказначейство не приймає розрахунки. Сподіваюся, у виконкому вистачить здорового глузду зібратися! Вони не мають заграватися в політику! – заявила Наталія Джуган.

Керівник департаменту освіти і гуманітарної політики Черкаської міськради Ігор Волошин зазначив, що вже слід проплачувати кошти на енергоносії, а з 15 січня, коли діти вийдуть з канікул, слід буде планувати харчування в садочках і школах. Однак з цим виникнуть проблеми, якщо не буде прийнято бюджет.

До слова, перед тим, як почали збиратися люди на виконком, колишній член виконкому Дмитро Кухарчук влаштував акцію з манекенами.







Сам Анатолій Бондаренко сказав, що сподівається все таки на те, що ситуація вирішиться.



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