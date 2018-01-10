Виконком - радянський анахронізм, - Карась

Черкаський міськвиконком має бути розпущено. З такою пропозицією виступив на сьогоднішній сесії міськради депутат від "Батьківщини" Юрій Тренкін.

– Сьогодні ми розпустимо виконком і запропонуємо міському голові до 16 січня внести пропозицію щодо нового виконкому, - запропонував депутат.

Його позицію підтримали депутати Ярослав Нищик і Олександр Радуцький.

- Прийняти бюджет ми сьогодні не зможемо, - сказав Радуцький, - оскільки нема подання від виконкому. Треба обрати новий виконком, який подасть до ради проект бюджету.

У свою чергу депутат Павло Карась узагалі назвав виконком "радянським анахронізмом". Він запропонував подати до ВРУ пропозицію законодавчо ліквідати таку інституцію як виконком. Функції виконкому передати міському голові.

У роботі сесії було оголошено перерву. Депутати обговорюють пропозиції. Вочевидь, більшість схиляються до підтримки пропозиції про негайний розпуск виконкому.

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