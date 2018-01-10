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Виконком - радянський анахронізм, - Карась

10 січня 2018, 10:55 Новини Черкас та Черкаської області

Черкаський міськвиконком має бути розпущено. З такою пропозицією виступив на сьогоднішній сесії міськради депутат від "Батьківщини" Юрій Тренкін.

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– Сьогодні ми розпустимо виконком і запропонуємо міському голові до 16 січня внести пропозицію щодо нового виконкому, - запропонував депутат.

Його позицію підтримали депутати Ярослав Нищик і Олександр Радуцький.

- Прийняти бюджет ми сьогодні не зможемо, - сказав Радуцький, - оскільки нема подання від виконкому. Треба обрати новий виконком, який подасть до ради проект бюджету.

У свою чергу депутат Павло Карась узагалі назвав виконком "радянським анахронізмом". Він запропонував подати до ВРУ пропозицію законодавчо ліквідати таку інституцію як виконком. Функції виконкому передати міському голові.

У роботі сесії було оголошено перерву. Депутати обговорюють пропозиції. Вочевидь, більшість схиляються до підтримки пропозиції про негайний розпуск виконкому.

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Коментарі  

 
+6 #3 юзр 10.01.2018 16:21
Карася на гриль пора.. Зажрался как пиранья ............
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+12 #2 Арсен 10.01.2018 12:11
Не треба і ворогів, якщо тренкіни підтримують сепаратистів. Чи Радуцький за ковбасу всіх купив? :-*
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+13 #1 Надія. 10.01.2018 12:05
Якщо хтось і являється анахронізмом,- то це Карась!
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