Черкаська міськрада розпустила виконком

Рішення про розпуск свого виконавчого комітету та звільнення заступників міського голови більшістю голосів ухвалила Черкаська міська рада.

До 16 січня міський голова має подати пропозиції щодо нового складу виконкому. Доти старий виконком продовжуватиме виконувати свої обов’язки.

Після оголошення результатів голосування в залі пролунали оплески.

– Ви тільки не заветуйте! – пожартував, звертаючись до міського голови депутат Ярослав Нищик. Раніше рада уже двічі відправляла виконком у відставку, але міський голова накладав на ці рішення вето, посилаючись на юридичні помилки в них.

– Я підпишу, – пообіцяв міський голова Анатолій Бондаренко. – Але попереджаю: жодного шантажу щодо майбутніх кандидатур не сприйматиму!

За відставку виконкому проголосувало 38 депутатів.

реклама