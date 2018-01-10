Черкаська міськрада розпустила виконком

До 16 січня міський голова має подати пропозиції щодо нового складу виконкому. Доти старий виконком продовжуватиме виконувати свої обов’язки.
Після оголошення результатів голосування в залі пролунали оплески.
– Ви тільки не заветуйте! – пожартував, звертаючись до міського голови депутат Ярослав Нищик. Раніше рада уже двічі відправляла виконком у відставку, але міський голова накладав на ці рішення вето, посилаючись на юридичні помилки в них.
– Я підпишу, – пообіцяв міський голова Анатолій Бондаренко. – Але попереджаю: жодного шантажу щодо майбутніх кандидатур не сприйматиму!
За відставку виконкому проголосувало 38 депутатів.
Ну й дурні, чому радієте? При першому ж чухєрі ви полетите перші, кінчилися лохи на зорь, радіків та одарок.
Люди вже не ті.
Так в цьому ніхто не сумнівається