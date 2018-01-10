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Черкаська міськрада розпустила виконком

10 січня 2018, 11:17 Новини Черкас та Черкаської області
Рішення про розпуск свого виконавчого комітету та звільнення заступників міського голови більшістю голосів ухвалила Черкаська міська рада.

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До 16 січня міський голова має подати пропозиції щодо нового складу виконкому. Доти старий виконком продовжуватиме виконувати свої обов’язки.

Після оголошення результатів голосування в залі пролунали оплески.

– Ви тільки не заветуйте! – пожартував, звертаючись до міського голови депутат Ярослав Нищик. Раніше рада уже двічі відправляла виконком у відставку, але міський голова накладав на ці рішення вето, посилаючись на юридичні помилки в них.

– Я підпишу, – пообіцяв міський голова Анатолій Бондаренко. – Але попереджаю: жодного шантажу щодо майбутніх кандидатур не сприйматиму!

За відставку виконкому проголосувало 38 депутатів.

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Коментарі  

 
+6 #7 Наївні холопи 10.01.2018 17:00
кріп, вільні та радуцький замовили стола в арагві для бенкету?

Ну й дурні, чому радієте? При першому ж чухєрі ви полетите перші, кінчилися лохи на зорь, радіків та одарок.
Люди вже не ті.
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+6 #6 Надія. 10.01.2018 14:37
І запропонує знову Залізяка представників Батьківщини. Меншого Мушієка поміняє на батька. Шевченка на Панченко, ну і т. д.
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+6 #5 попередник 10.01.2018 14:05
Але попереджаю: жодного шантажу щодо майбутніх кандидатур не сприйматиму!
Так в цьому ніхто не сумнівається
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+5 #4 Серафім 10.01.2018 13:21
Таки юондаренківськи й проект голосували? Шура Радуцький, де твої обіцянки?
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+13 #3 Рамір 10.01.2018 12:38
Нагнуть мера,аж запросто! Побачимо незабаром.Він у пастці з якої немає виходу.
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+15 #2 народний артист 10.01.2018 12:16
Запрошую всіх на тараканячі забіги. Банкує Радуцький - подивимось що з їх гризні вийде.
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+7 #1 Надія. 10.01.2018 12:03
Поставили Залізяку на місце?!
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