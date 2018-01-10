Бондаренку не дали надбавок та премій

Черкаська міська рада не підтримала встановлення у 2018 році міському голові Анатолію Бондаренку надбавок та премій. «За» проголосувало лише 16 депутатів.











Передбачалося, що до 8 тисяч окладу Бондаренко мав отримувати ще стовісоткову надбавку плюс щомісячну премію (400 % + матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної зарплати), плюс допомогу на оздоровлення раз на рік.

Після цього депутати також не підтримали надбавки і преміювання й працівників виконавчих органів міськради. Як заявили депутат Павло Карась і секретар міськради Олександр Радуцький, це буде справедливим по відношенню до тих черкащан, які через неухвалення міського бюджету матимуть проблеми із отриманням зарплат і соціальних виплат.

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