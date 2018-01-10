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Бондаренку не дали надбавок та премій

10 січня 2018, 12:57 Новини Черкас та Черкаської області
Черкаська міська рада не підтримала встановлення у 2018 році міському голові Анатолію Бондаренку надбавок та премій. «За» проголосувало лише 16 депутатів.

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Бондаренко2Передбачалося, що до 8 тисяч окладу Бондаренко мав отримувати ще стовісоткову надбавку плюс щомісячну премію (400 % + матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної зарплати), плюс допомогу на оздоровлення раз на рік.

Після цього депутати також не підтримали надбавки і преміювання й працівників виконавчих органів міськради. Як заявили депутат Павло Карась і секретар міськради Олександр Радуцький, це буде справедливим по відношенню до тих черкащан, які через неухвалення міського бюджету матимуть проблеми із отриманням зарплат і соціальних виплат.

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Коментарі  

 
+11 #6 Наївні холопи 10.01.2018 16:57
Не радійте. Не приняли зараз, приймуть через місяць. Їм як Шаріковим, без пропітанія нільзя. без премій та надбавок вони там довго не засидяться
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+16 #5 !!!!!!!!! 10.01.2018 15:14
Радік взув Бонда.
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+15 #4 Надія. 10.01.2018 14:31
Премію потрібно заробити. Це не обов'язковий додаток до заробітної плати. За засмічене понівечене місто і зарплату не потрібно йому платити.
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+15 #3 Коваль 10.01.2018 14:02
Ну і скільки ж тепер буде на руки і мера його раті?
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+19 #2 Артур 10.01.2018 13:51
Хоч це правильно зробили!
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+18 #1 Черкащанин 10.01.2018 13:39
Толя, ти що, дурак - у твоїй ситуації та ще надбавок і премій вимагаєш?!
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