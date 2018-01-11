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Керівник «Черкасигазу» колись шукав інформацію, як «бодяжити» газ

11 січня 2018, 11:11 Новини Черкас та Черкаської області
*відеотрансляцію об
На сьогоднішньому зібранні в Черкасах, де йшла мова про тарифи на газ, керівник «Черкасигазу» Сергій Буян відреагував на запитання деяких присутніх депутатів щодо якості газу для населення.

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Депутат зазначив, що населення скаржиться на погану якість газу.

Буян зауважив, що про те, нібито газовики «бодяжать» газ, говорили вже давно. але це не відповідає дійсності. Мовляв, якщо в газ дійсно вкраплювати щось інше і при цьому він не вибухатиме, то це буде дорожче, ніж сам газ і невигідно.

– Це неможливо! Я колись шукав інформацію з цього питання. Щось подібне робить хіба що завод в Канаді. Там змінюють молекулярну структуру. Але сам газ змінити неможливо! Якщо він погано горить у споживачів, то справа не в нашому газі. Ми його беремо в мережах Укртрансгазу однаковим вже десять років. Проблеми на виході можливі через нечищені котли, через імпортні плити ,які можуть не сприймати наш тиск газу. Також люди купують квартири і зразу ставлять платискові вікна, не думаючи про чищення вентиляційних каналів. У кухню практично не потрапляє через склопакет кисень і його недостатньо для якісного горіння газу, – сказав Буян і відіслав усіх до сайту Укртрансгазу, де детально це розписано

*відеотрансляцію з зібрання вів журналіст Вадим Комаров

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Коментарі  

 
+13 #4 Смілянин 11.01.2018 14:03
Те що в Смілі не було тепла теж винуваті вікна. Мало кисню просто в квартирах було.
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+7 #3 Сергей 11.01.2018 13:53
:lol: :lol: :lol:
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+13 #2 Б..н похож на баян 11.01.2018 12:55
Чувак т..ой, но похоже, что даже гордится этим :lol:
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+16 #1 депутат 11.01.2018 12:38
Це обгрунтовано і логічно, якщо газ при згорянні не дає потрібного тепла, значить винуваті вікна.
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