Керівник «Черкасигазу» колись шукав інформацію, як «бодяжити» газ

На сьогоднішньому зібранні в Черкасах, де йшла мова про тарифи на газ, керівник «Черкасигазу» Сергій Буян відреагував на запитання деяких присутніх депутатів щодо якості газу для населення.

*відеотрансляцію об

Депутат зазначив, що населення скаржиться на погану якість газу.

Буян зауважив, що про те, нібито газовики «бодяжать» газ, говорили вже давно. але це не відповідає дійсності. Мовляв, якщо в газ дійсно вкраплювати щось інше і при цьому він не вибухатиме, то це буде дорожче, ніж сам газ і невигідно.

– Це неможливо! Я колись шукав інформацію з цього питання. Щось подібне робить хіба що завод в Канаді. Там змінюють молекулярну структуру. Але сам газ змінити неможливо! Якщо він погано горить у споживачів, то справа не в нашому газі. Ми його беремо в мережах Укртрансгазу однаковим вже десять років. Проблеми на виході можливі через нечищені котли, через імпортні плити ,які можуть не сприймати наш тиск газу. Також люди купують квартири і зразу ставлять платискові вікна, не думаючи про чищення вентиляційних каналів. У кухню практично не потрапляє через склопакет кисень і його недостатньо для якісного горіння газу, – сказав Буян і відіслав усіх до сайту Укртрансгазу, де детально це розписано

*відеотрансляцію з зібрання вів журналіст Вадим Комаров

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