Мер пропонує головам КСН-нів та громадськості тиснути на депутатів

За словами мера, не ухвалений бюджет не дає змогу виплатити аванс бюджетникам.
– Бюджетний процес зірваний тими членами виконкому, хто не приходив. Тільки секретар міськради 11 разів пропускав засідання виконкому. Позачергова сесія двічі була зірвана, бо так і не прийняли виконком! Я планую 15 чи 17 січня знову скликати сесію. Оскільки виконкому немає, виключне право голосувати за бюджет мали б вже депутати… - сказав мер
Він заявив, що за його керівництва місто почало відроджуватися. Але нинішні «договорняки», можуть знову відкинути місто назад.
– Я пропоную, щоб ви попрацювали з своїми депутатами. І поки ми не приймемо бюджет, пільги й субсидії не можемо фінансувати, – сказав Бондаренко.
Присутні попросили прізвища депутатів, що не голосували на останній сесії за бюджет.
Присутня член громадського комітету по захисту місцевого самоврядування Любов Майборода попросила роздрукувати для присутніх аркуші з результатами голосування.
Мер в цей час продовжував…
– Не все получалося, виходило, да, є зловживання, крадіжки. Але ми старалися... Велика кількість доріг зроблена, школи тротуари, дитсадки! Та сьогодні я не бачу, як діяти далі! Піти на договорняки не хочу. Тож треба новий виконком, який буде працювати виключно на громаду. Я б розумів, якби це був бюджет розвитку, дороги, об’єкти… але це зарплата, виплати! – дивувався Анатолій Бондаренко.
Тих, хто не приходив на виконком, Майборода назвала заколотниками. вона також поцікавилася в присутніх, скільки вони отримують зарплат і нагадала, що прогульники засідання виконкомів отримують у місяць 40 тисяч гривень…
– Впливали і на депутатів. Учора вони повинні були на сесії проголосувати за бюджет, але цього не сталося. І це виливається у те, що тепер люди не отримують ліків! Маємо багато інших проблем! – обурювалася Майборода.
Засідання триває...
А на якого біса нам ты комітети здалися?Вони ж також сидять за кошти платників податків і заробітну плату отримують не маленьку. Краще ці кошти зарахувати на благоустрій міста.Роботу яку виконують КСНИ можуть виконувати і працівники міської ради їх там сидить до біса.