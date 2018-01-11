Мер пропонує головам КСН-нів та громадськості тиснути на депутатів

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко сьогодні зібрав голів КСН, представників громадських організацій, щоб закликати їх «попрацювати зі своїми депутатами».

За словами мера, не ухвалений бюджет не дає змогу виплатити аванс бюджетникам.

– Бюджетний процес зірваний тими членами виконкому, хто не приходив. Тільки секретар міськради 11 разів пропускав засідання виконкому. Позачергова сесія двічі була зірвана, бо так і не прийняли виконком! Я планую 15 чи 17 січня знову скликати сесію. Оскільки виконкому немає, виключне право голосувати за бюджет мали б вже депутати… - сказав мер

Він заявив, що за його керівництва місто почало відроджуватися. Але нинішні «договорняки», можуть знову відкинути місто назад.

– Я пропоную, щоб ви попрацювали з своїми депутатами. І поки ми не приймемо бюджет, пільги й субсидії не можемо фінансувати, – сказав Бондаренко.

Присутні попросили прізвища депутатів, що не голосували на останній сесії за бюджет.

Присутня член громадського комітету по захисту місцевого самоврядування Любов Майборода попросила роздрукувати для присутніх аркуші з результатами голосування.

Мер в цей час продовжував…

– Не все получалося, виходило, да, є зловживання, крадіжки. Але ми старалися... Велика кількість доріг зроблена, школи тротуари, дитсадки! Та сьогодні я не бачу, як діяти далі! Піти на договорняки не хочу. Тож треба новий виконком, який буде працювати виключно на громаду. Я б розумів, якби це був бюджет розвитку, дороги, об’єкти… але це зарплата, виплати! – дивувався Анатолій Бондаренко.

Тих, хто не приходив на виконком, Майборода назвала заколотниками. вона також поцікавилася в присутніх, скільки вони отримують зарплат і нагадала, що прогульники засідання виконкомів отримують у місяць 40 тисяч гривень…

– Впливали і на депутатів. Учора вони повинні були на сесії проголосувати за бюджет, але цього не сталося. І це виливається у те, що тепер люди не отримують ліків! Маємо багато інших проблем! – обурювалася Майборода.

Засідання триває...

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