реклама
5TV
реклама
5TV

Мер пропонує головам КСН-нів та громадськості тиснути на депутатів

11 січня 2018, 12:13 Новини Черкас та Черкаської області
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко сьогодні зібрав голів КСН, представників громадських організацій, щоб закликати їх «попрацювати зі своїми депутатами».

26827818_954231794735936_1995554531_o

За словами мера, не ухвалений бюджет не дає змогу виплатити аванс бюджетникам.

– Бюджетний процес зірваний тими членами виконкому, хто не приходив. Тільки секретар міськради 11 разів пропускав засідання виконкому. Позачергова сесія двічі була зірвана, бо так і не прийняли виконком! Я планую 15 чи 17 січня знову скликати сесію. Оскільки виконкому немає, виключне право голосувати за бюджет мали б вже депутати… - сказав мер

26829577_954232038069245_481897951_o

Він заявив, що за його керівництва місто почало відроджуватися. Але нинішні «договорняки», можуть знову відкинути місто назад.

– Я пропоную, щоб ви попрацювали з своїми депутатами. І поки ми не приймемо бюджет, пільги й субсидії не можемо фінансувати, – сказав Бондаренко.

Присутні попросили прізвища депутатів, що не голосували на останній сесії за бюджет.

26803691_954231344735981_2141458333_n

Присутня член громадського комітету по захисту місцевого самоврядування Любов Майборода попросила роздрукувати для присутніх аркуші з результатами голосування.

Мер в цей час продовжував…

– Не все получалося, виходило, да, є зловживання, крадіжки. Але ми старалися... Велика кількість доріг зроблена, школи тротуари, дитсадки! Та сьогодні я не бачу, як діяти далі! Піти на договорняки не хочу. Тож треба новий виконком, який буде працювати виключно на громаду. Я б розумів, якби це був бюджет розвитку, дороги, об’єкти… але це зарплата, виплати! – дивувався Анатолій Бондаренко.

Тих, хто не приходив на виконком, Майборода назвала заколотниками. вона також поцікавилася в присутніх, скільки вони отримують зарплат і нагадала, що прогульники засідання виконкомів отримують у місяць 40 тисяч гривень…

– Впливали і на депутатів. Учора вони повинні були на сесії проголосувати за бюджет, але цього не сталося. І це виливається у те, що тепер люди не отримують ліків! Маємо багато інших проблем! – обурювалася Майборода.

26782120_954231658069283_2066092521_o

Засідання триває...

реклама

Коментарі  

 
0 #11 Черкащанка 11.01.2018 21:49
Цитую Семен:
Так некоторые головы КСН пляшут под депутатов ибо вознаграждение за это имеют не плохое.

А на якого біса нам ты комітети здалися?Вони ж також сидять за кошти платників податків і заробітну плату отримують не маленьку. Краще ці кошти зарахувати на благоустрій міста.Роботу яку виконують КСНИ можуть виконувати і працівники міської ради їх там сидить до біса.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
0 #10 ХХХ. 11.01.2018 19:48
Питання. Чому депутати не підтримують мера? Він такий хороший і робить все для Міста а депутати хапуги і він їм заважає,або він такий поганий , краде, не ділиться а депутати такі хороші і не дають йому погане робити.Як по мені то шо вони , шо він однаковісінькі, просто не поділили годівницю під назвою Місто.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+9 #9 щось таке 11.01.2018 16:27
як казала Ранєвська : яйця приймають участь , але не входять.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
-1 #8 Надія 11.01.2018 16:11
Такі розумні :-x Підскажіть, люди джобрі,як це я можу тиснути на свого годувальника Зорю коли він мені так добре плате, в партію свою прийняв, біля хати що купила я в Свідівку все плиткою виклав. А я проти нього піду? Дай боже всим такого депутата, як в мене Руслан Зоря.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+4 #7 НИТУП 11.01.2018 15:53
Снимите премии со всей Миськой зРады. Эти дармоеды и так получают оклады по 8к, а с премиями все 15к. Обычный специалист... за какие заслуги?! по моему при зарплате в 8000, добивать премиями до 15000 это верх цинизма. Не забываем ещё про оздоровительные , и т.з. соц.выплаты. 15000 в месяц у обычного кнопкодава-статиста, в то время как у медсестры, начинающего врача, гос.служащего до 4000 з/п, у военного в конце концов 7500.... СКОТЫ!
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
-1 #6 Надія. 11.01.2018 15:00
Тиснути КСН -ам потрібно було раніше , зразу після першого рішення сесії про розпуск виконкому. Тільки тиснути на Залізяку, щоб виконував рішення. Давно б місто мало бюджет.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+2 #5 свідок 11.01.2018 14:43
Всі депутати, які бойкотують прийняття бюджету бачуть, що Бондаренко нормальний мер, працює на місто, а значить треба якось насолити, перешкоджати. І дехто баче себе в кріслі мера. Не получиться! Тепер все місто знає своїх "Хероїв" в обличчя.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+12 #4 Семен 11.01.2018 13:59
Так некоторые головы КСН пляшут под депутатов ибо вознаграждение за это имеют не плохое.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
+13 #3 багатодітна мати 11.01.2018 13:28
Запитання до мера - чому Ви не забезпечили прийняття бюджету до 25 грудня? Правильно, що з вас зняли премію. треба ще й зарплату забрати увас та ваших заступників.
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 
 
-4 #2 юріст 11.01.2018 13:25
Виключне право приймати бюджет належить депутатам міської ради. Виконавчий комітет - дорадчий орган при міському голові. Зрадив свого голову - значить більше не існує!!
Цитувати | Поскаржитись на коментар
 

Додати коментар

Звертаємо Вашу увагу, що "Прочерк" - це майданчик коректних дискусій!

Цікаві новини звідусіль


реклама Хінкалі
реклама
Моніторинг цін

НОВЕ НА САЙТІ

В Україні відзняли найбільший телесеріал-мелодраму про життя у Черкасах
Аномальна погода: на Черкащині серед зими з'явилися гриби (ФОТО)
У Черкасах живуть 5 символів Нового року, які стали зірками інтернету (ФОТО)
Театр
Loading...