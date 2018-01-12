У ДТП на Канівщині постраждало 6 осіб

У Канівському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало 6 осіб, повідомив у «Фейсбуці» речник управління ДСНС України в Черкаській області Костянтин Проценко.







12 січня о 7 ранку до канівської пожежно-рятувальної частини від співробітників Нацполіції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на автодорозі Миронівка-Канів-Софіївка.

Внаслідок зіткнення автомобілів Toyota та ВАЗ постраждали шестеро громадян.

Рятувальники канівської пожежно-рятувальної частини, які оперативно прибули на місце події, застосувавши інженерний інструмент деблокували із пошкодженого салону ВАЗу двох потерпілих та допомогли лікарям транспортувати їх до карети швидкої медичної допомоги.

Водночас, аби запобігти пожежі, рятувальники змили з дороги пальне, що вилилося із паливної системи автівок та відключили акумуляторні батареї пошкоджених автомобілів.

У наслідок пригоди з місця події до Канівської лікарні з травмами різної важкості були госпіталізовані шість осіб.

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