Поліція знайшла тіло зниклої черкаської таксистки і затримала підозрюваного

Поліція відшукала тіло черкащанки Ірини Чуприни, яка працювала таксистом і зникла в ніч проти 8 січня, а також затримала підозрюваного у вбивстві. Про це у «Фейсбуці» повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.



Наводимо його допис.

«Черкаси. Вночі з 7 на 8 січня цього року донька, 1999 р.н., втрачає зв’язок з матір’ю, 1976 р.н., яка працює водієм таксі, та звертається до поліції.

Підрозділи кримінальної поліції Черкас переводяться на посилений режим задля пошуку зниклої жінки. В результаті комплексу проведених заходів знайдений автомобіль жінки. Пізніше встановлений підозрюваний у скоєнні вбивства жінки. Сьогодні він був затриманий. Декілька годин тому знайдений труп потерпілої в лісосмузі.

Двадцятирічний покидьок при скоєнні вбивства, з його слів, «був дуже п’яним та зарізав жінку ножем».

Співчуття родині вбитої жінки.

Дякую співробітникам поліції Черкас за оперативне встановлення обставин злочину та затримання підозрюваного у скоєнні вбивства».

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