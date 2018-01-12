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Поліція знайшла тіло зниклої черкаської таксистки і затримала підозрюваного

12 січня 2018, 12:12 Новини Черкас та Черкаської області
Поліція відшукала тіло черкащанки Ірини Чуприни, яка працювала таксистом і зникла в ніч проти 8 січня, а також затримала підозрюваного у вбивстві. Про це у «Фейсбуці» повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

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Наводимо його допис.

«Черкаси. Вночі з 7 на 8 січня цього року донька, 1999 р.н., втрачає зв’язок з матір’ю, 1976 р.н., яка працює водієм таксі, та звертається до поліції.

Підрозділи кримінальної поліції Черкас переводяться на посилений режим задля пошуку зниклої жінки. В результаті комплексу проведених заходів знайдений автомобіль жінки. Пізніше встановлений підозрюваний у скоєнні вбивства жінки. Сьогодні він був затриманий. Декілька годин тому знайдений труп потерпілої в лісосмузі.

Двадцятирічний покидьок при скоєнні вбивства, з його слів, «був дуже п’яним та зарізав жінку ножем».

Співчуття родині вбитої жінки.

Дякую співробітникам поліції Черкас за оперативне встановлення обставин злочину та затримання підозрюваного у скоєнні вбивства».

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Коментарі  

 
+6 #2 Пенсіонер 12.01.2018 16:04
Цей вбивця молодої жінки - покидьок, має понести найсуворіше покарання.
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+10 #1 депутат 12.01.2018 14:58
Дуже п*яний???? Для такого, самий строгий вирок суду буде, не достатнім.
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