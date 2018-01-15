Кухарчук називає п’ятьох можливих членів виконкому

Про своє бачення виходу з кризи, яка нині склалася у владі міста Черкаси, написав у «Фейсбуці» азовець, колишній член виконкому Дмитро Кухарчук.







«За час мого перебування у виконавчому комітеті мав змогу пересвідчитись, що зло - це не тільки люди з криміналу, що сьогодні займають посади заступників міського голови, директорів депертаментів і просто депутатські крісла, це ще й інтелект без моралі, що в даному випадку привів їхню (мера, секретаря, депутатів) шахову гру у патову ситуацію, коли все місто просто опинилося заручником політичної гри бездушних і аморальних гравців.

Ставлячи для себе однією з основних цілей - виховання чистої людської свідомості у українського етносу, без чого головна мета Національного Корпусу - здобуття Великої Української Держави, неможливе, маю забов'язання перед містом від імені осередку партії запропонувати наш шлях виходу з кризи.

Політики - це люди, чия основна мета-прихід до влади. На жаль, владна вертикаль побудована виключно за політичним принципом, що спричиняє прихід до влади некомпетентних людей без моральних принципів і стратегічно-вигідного бачення для міста, а не для себе. Тому наша пропозиція дуже проста - сформувати виконавчий комітет з людей, що не мають відношення до будь-якого з політичних таборів, але мають принципову позицію і сталеву волю, що було доведено їх автобіографіями.

До вашої уваги:

1. Амброс Сергій Васильович, батько загиблого Сергія Амброса, інженер, працює заступником директора виробництва за спеціальністю.

2. Черниш Віктор Іванович, кіборг,захисник ДАП.

3. Скачков Антон Олександрович, дворазовий чемпіон світу з легкої атлетики на паралімпійських іграх.

4. Васильєва Анна Олександрівна, журналіст і телеведуча з чіткою позицією, за що і була позбавлена змоги продовжувати професійну діяльність на найретинговішому телешоу області.

Як бачите, кожен з перерахованих - достойні жителі міста і принципові особистості, які не мають відношення до політичних таборів. Наступний крок за депутатами, чиї дії до цієї кризи призвели і особливо за мером, що сформував минулий виконком з людей з кримінальним минулим. Дайте шанс місту, якщо ні, прошу скласти мандати і піти на перевибори, люди обирали вас не для того, щоб ви грали нами в шахи», – зауважив Кухарчук.

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