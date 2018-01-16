Призначено нового директора «Урожаю»

Днями керівництво агрохолдингу «Миронівський хлібопродукт» призначило нового директора ТОВ «НВФ «Урожай». Ним став Олександр Воскобойнік, повідомляють на підприємстві.

Досі він очолював ТОВ «Агро-С» на Київщині, що також входить до Групи МХП. З 2015 року працював у центральному офісі МХП і обіймав посаду заступника директора департаменту з виробництва продукції рослинництва і тваринництва. Освіту отримав у Полтавському сільськогосподарському інституті, має фах вченого агронома. Додатково навчався у Сполучених Штатах Америки, тому володіє сучасними навиками не лише в технології вирощування сільгоспкультур, а й в управлінні агрокомпаніями.

З приводу власного бачення подальшого розвитку підприємства «Урожай» Олександр Воскобойнік пояснив, що намагатиметься зробити все, щоб підприємство запрацювало більш ефективно і злагоджено.

– Жодного механізму, який працює в «Урожаї» і дає результати, зруйновано не буде. Відповідно «зелене світло» матимуть ті проекти і зміни, які гарантуватимуть ефективний розвиток підприємства, – прокоментував Олександр Анатолійович. – Акцент робитиму на поліпшенні відносин з громадами, адже бізнес має в першу чергу сприяти розвитку і надавати підтримку соціальній сфері на місцях. Взаємовигідна співпраця бізнесу та громади – це гарантія розвитку сільських територій, що надзвичайно важливо для села сьогодні, завтра і в майбутньому.

Нагадаємо, досі ТОВ «НВФ «Урожай» очолював Олег Васецький.

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